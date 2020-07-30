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Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів

Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів
16:00 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Китайська телекомунікаційна компанія Huawei Technologies вперше вийшла на перше місце в світі з продажу смартфонів у другому кварталі 2020 року, обійшовши південнокорейську Samsung Electronics.

Китайська компанія Huawei вперше стала лідером із продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займав Apple чи Samsung.

У другому кварталі 2020 року Huawei поставив 55,8 млн пристроїв, що на 5% нижче, ніж торік. Друге місце у Samsung, який поставив 53,7 мільйона смартфонів, що на 30% менше, ніж у другому кварталі 2019 року.

Понад 70 відсотків продажів Huawei припали на Китай. При цьому в Європі китайський виробник посідає лише третє місце за проданими смартфонами - після Samsung і Apple. 

Натомість компанія виросла на внутрішньому ринку, збільшивши китайські поставки на 8% у другому кварталі. Наразі Huawei продає 70% своїх смартфонів на материковому Китаї.

Без пандемії коронавірусу китайська компанія не стала б лідером із продажу смартфонів. Адже Samsung має невелику присутність у Китаї з часткою ринку менш як 1%. А основні ринки компанії - Бразилія, Індія, США та країни Європи - постраждали від епідемії та запровадили обмеження.

Huawei отримала максимальну вигоду з відновлення китайської економіки, щоб оживити свої операції з продажу смартфонів. Samsung представлена в Китаї дуже слабо, її частка становить менше 1% ринку, при цьому ключові для південнокорейської компанії ринки - Бразилія, Індія, США і Європа, змучені пандемією і локдаунами.

На думку аналітиків, лідерство Huawei зумовлене скороченням присутності Samsung на основних ринках: у Індії, США та Європі. 

Нагадємо, 16 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання та мобільних телефонів і смартфонів. Цей захід обмежив можливості Huawei для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм у вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів.

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Apple, Samsung, Huawei.

Автор:

Телеграф
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