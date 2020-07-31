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Apple випустить нові моделі iPhone у жовтні

Apple випустить нові моделі iPhone у жовтні
15:07 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Компанія Apple планує випустити нові моделі iPhone на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.

Про це заявив фінансовий директор компанії Лука Маестро в ході розмови з інвесторами.

«Apple Inc. планує випустити наступні моделі iPhone на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай, припускаючи, що нові моделі вийдуть вже в жовтні, а не у вересні», - йдеться у публікації.

The Verge, в свою чергу, пише, що поки незрозуміло, чи будуть телефони готові до жовтня, але є ймовірність, що Apple представить нову лінійку iPhone на презентації у вересні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Apple через пандемію має намір відкласти приблизно на місяць заплановане на початок літа 2020 року збільшення обсягів виробництва нових моделей iPhone.

Минулого року нові моделі компанія представила наприкінці вересня.

Завдяки попередній моделі смартфона iPhone 11 і iPhone 11 Pro компанія заробила в першому кварталі 2020 року $91,8 млрд.

Заснована 1976 року компанія Apple, крім смартфонів iPhone, виробляє планшети iPad, комп'ютери iMac, ноутбуки MacBook, музичні плеєри iPod та іншу високотехнологічну техніку. Штаб-квартира корпорації розташована в американському місті Купертіно (штат Каліфорнія). Ринкова капіталізація Apple у червні становила приблизно $1,5 трлн.

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iPhone, Apple Inc.

Автор:

Телеграф
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