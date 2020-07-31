Apple стала найдорожчою компанією світу

Капіталізація Apple досягла рекордних $ 1,786 трлн на тлі публікації успішного звіту за другий квартал 2020 року.

На торгах 31 липня акції Apple виросли на 7,1% до рекордних $412, що на короткий час зробило виробника iPhone найдорожчою компанією в світі.

Ринкова капіталізація Apple склала $1,786 трлн. Таким чином, американський техногігант обігнав Saudi Aramco, капіталізація якої становить $1,76 трлн.

Пізніше в ході торгів вартість акцій Apple скорегувалась до $410,68, а ринкова капіталізація знизилася до $1,645 трлн.

Вартість акцій Apple зростає на тлі публікації компанією успішного звіту за другий квартал 2020 року.

У грудні 2019 року саудівський нафтовий концерн Aramco в результаті первинного розміщення акцій (IPO) зібрав рекордні 25,6 млрд доларів. В результаті нафтова компанія з Саудівської Аравії стала найдорожчою публічною компанією в світі - з вартістю 1,7 трлн дол.