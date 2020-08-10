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Twitter і TikTok ведуть переговори про об'єднання
Twitter і TikTok ведуть переговори про об'єднання

Twitter і TikTok ведуть переговори про об'єднання

Twitter і TikTok ведуть переговори про об'єднання
10:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Американська компанія Twitter провела попередні переговори з відеосервісом TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливе об'єднання.

Основним претендентом на придбання частки в TikTok вважається Microsoft, який веде переговори з ByteDance.  Її точна вартість невідома, але за оцінкою експертів, вона складе десятки мільярдів доларів. При цьому ринкова капіталізація Twitter близька до 29 млрд доларів, а Microsoft — перевищує 1,6 трлн доларів. Microsoft готова заплатити за TikTok від 10 млрд до 30 млрд доларів.

Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikToк. Крім того, якщо компанії об’єднаються, Twitter доведеться змінитись. У соціальній мережі є можливість викладати відео, але в основному користувачі публікують там короткі текстові повідомлення і зображення. TikTok же призначений саме для створення і перегляду коротких відеороликів.

На відміну від Microsoft Twitter не працює в Китаї: соцмережа заблокована в цій країні з 2009 року.

Представник TikTok заявив, що компанія не коментує “ринкові чутки”, передає Bloomberg.

2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.

На початку липня 2020 року державний секретар США Майк Помпео попередив про можливість заборони TikTok і ще цілого ряду китайських програм.

Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбують китайські закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.

Відзначається, що китайська компанія представляє загрозу національній безпеці США Представники власника додатка наполягають, що ні зраджують дані користувачів офіційному Пекіну.

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Twitter, TikTok.

Автор:

Телеграф
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