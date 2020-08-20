Збиток склав 12 млн грн: в Укрзалізниці викрили мільйонні розкрадання

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему в "Укрзалізниці", зараз в службових приміщеннях компанії і офісах комерційних структур в Києві та Вінниці проводиться ряд обшуків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

"За даними попереднього слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія»Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, в тому числі з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом 2019-2020 років філія виділив понад 60 млн грн на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.

Результати експертизи, ініційованої СБУ, свідчать про безпідставне завищення вартості продукції. Завдані державі збитки становлять майже 12 млн грн.

Зараз СБУ спільно з Нацполіціей проводять в Києві і Вінниці ряд обшуків в службових приміщеннях "Укрзалізниці" і офісах комерційних структур.