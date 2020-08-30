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OnePlus шукає найкреативніших та талановитих для тестування своїх нових аксесуарів

OnePlus шукає найкреативніших та талановитих для тестування своїх нових аксесуарів
16:17 Сьогодні Телеграф
Для цього треба зняти цікавий огляд свого аксесуара і опублікувати його на форумі.

Компанія OnePlus оголосила про набір тестувальників для своїх нових, поки ще не анонсованих аксесуарів. Але ними зможуть стати тільки найталановитіші і креативні.

Компанії необхідно всього 5-10 чоловік, які першими отримуватимуть прототипи нових аксесуарів, які не менше трьох штук на рік. Але щоб потрапити в їх число, треба проявити свій талант і виграти в конкурсі.

Для участі в конкурсі необхідно зняти огляд на свій аксесуар, будь то старий диктофон або новий геймпад, і опублікувати його на подфоруму "Аксесуари" з позначкою [Accessory Review Challenge]. Це повинен бути новий контент, написаний вами, причому різного формату: відеоблог, gif, відео, зображення і т. д. Один учасник - один огляд.

Роботи приймаються до 15 вересня, після чого переможці повинні будуть підписати угоду про нерозголошення. Які саме будуть тестуватися аксесуари - поки невідомо, але, схоже, OnePlus вирішила грунтовно розширити свій асортимент.

Нагадаємо, якщо вірити інсайдерам, то компанія OnePlus готує бюджетний смартфон за $ 200.

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OnePlus.

Автор:

Телеграф
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