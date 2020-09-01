Ryanair скасував більшість рейсів в Україну у другій половині вересня

Перевізник поки не анонсував скасування рейсів, але в системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси.

Найбільша в світі авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну в другій половині вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, неможливо забронювати рейси в Польщу, Угорщину, Німеччину, Австрію та Італію.

З Києва заплановані тільки два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер.

З інших українських міст, куди літає Ryanair - Львів, Харків, Одеса і Херсон - рейсів в зазначений період взагалі немає.

Як повідомлялося, в зв'язку з поширенням коронавірусу до 28 вересня Україна закриває кордони для іноземців.