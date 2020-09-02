З цінником нижче 300 євро: Xiaomi готує новий смартфон з серії Mi 10

Компанія Xiaomi ще навесні анонсувала три смартфона флагманської серії Mi 10, а зараз збирається додати в лінійку ще один пристрій.

Виробник опублікував тизер в соціальних мережах, згідно з яким новий апарат покажуть в Європі вже в цьому місяці. Смартфон отримає підтримку мережі п'ятого покоління (5G) і новий процесор Qualcomm 700-ої серії.

Імовірно, мова йде про поліпшеної версії SoC Snapdragon 765G (Snapdragon 768G?). Продавати апарат будуть з цінником нижче 300 євро.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from €2XX! As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new @Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/yR3r0cEOmZ — Xiaomi (@Xiaomi) September 1, 2020

На жаль, інших подробиць про новинку поки немає. Також невідомо як буде називатися пристрій. Можливо, це Xiaomi Mi 10T. Про нього раніше вже з'являлася інформація в мережі.