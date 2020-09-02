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З цінником нижче 300 євро: Xiaomi готує новий смартфон з серії Mi 10

З цінником нижче 300 євро: Xiaomi готує новий смартфон з серії Mi 10
11:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Компанія Xiaomi ще навесні анонсувала три смартфона флагманської серії Mi 10, а зараз збирається додати в лінійку ще один пристрій.

Виробник опублікував тизер в соціальних мережах, згідно з яким новий апарат покажуть в Європі вже в цьому місяці. Смартфон отримає підтримку мережі п'ятого покоління (5G) і новий процесор Qualcomm 700-ої серії.

Імовірно, мова йде про поліпшеної версії SoC Snapdragon 765G (Snapdragon 768G?). Продавати апарат будуть з цінником нижче 300 євро.

 

На жаль, інших подробиць про новинку поки немає. Також невідомо як буде називатися пристрій. Можливо, це Xiaomi Mi 10T. Про нього раніше вже з'являлася інформація в мережі.

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Все по темі:

Xiaomi, Mi 10.

Автор:

Телеграф
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