Без зайвого шуму: компанія Samsung представила нову версію Galaxy Watch 3

Компанія Samsung випустила нову преміальну версію смарт-годин Galaxy Watch 3.

На відміну від звичайної моделі, новинка отримала титановий корпус. Крім цього, нова модель підтримує тільки Wi-Fi (версії з 4G немає).

З відмінностей ще варто відзначити ексклюзивну забарвлення Mystic Black, сталевий браслет і один розмір - 45 мм.

Специфікації годин залишилися такими ж. Нагадаємо, це AMOLED-дисплей на 1.4 дюйма, батарея на 340 мАг, процесор Exynos 9110, 1 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ ПЗУ, Wearable OS 5.5 на базі Tizen і NFC-модуль.

Титанові Galaxy Watch 3 з'являться в продажу 18 вересня. Придбати їх можна буде поки тільки в Німеччині. Ціна питання - 633 євро. Для порівняння, сталевий годинник на 45 мм коштують € 447.