Запорізький автомобільний гігант ЗАЗ відновлює випуск автомобілів Renault

Про це повідомив представник корпорації "УкрАвто" (до складу якої входить ЗАЗ) Дмитро Скляренко, передає Укрінформ.
Завод оголошує про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. Проект реалізується на потужностях в Запоріжжі і, за словами Скляренко, обіцяє стати ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні. Перед цим ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.
"Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проект означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди" Зроблено в Україні "будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault", - процитував представник «Укравто» керуючого директора Groupe Renault Export Регіон Євразія Макса місалу.
ЗАЗ належить корпорації "УкрАвто" Таріела Васадзе. За даними асоціації "Укравтопром", в цьому році на підприємстві не випустили жодного легкового автомобіля.