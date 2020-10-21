У США пред'явили серйозні звинувачення Google: корпорацію можуть розділити

Американському гігантові Google загрожує поділ.

Уряд США подав антимонопольний позов проти Google. Тепер у компанії великі і дуже серйозні проблеми, їй може загрожувати поділ.

Про це повідомили в телеграм-каналі База.

Сама справа стартувало з ініціативи американського Мін'юсту і прокурорів 11 штатів.

На їхню думку Google застосовує антиконкурентні методи і користується своїм становищем на ринку, а саме пропонує встановлювати свій пошуковик, що тільки розширює її монополію в області пошукових систем, перешкоджаючи інноваціям.

У своїй заяві Мін'юст згадав як в 1998 році таке ж розгляд було і з корпорацією Microsoft, яка займала тоді 90% ринку настільних ОС, компанія вимагала від виробників ПК встановлювати браузер Internet Explorer. Проте Microsoft вдалося уникнути поділу, уклавши угоду з Мін'юстом і виконавши ряд умов.

На даний момент у Google є великий ризик потрапити під прес антимонопольного законодавства і чим закінчиться пороцес, вгадати неможливо.