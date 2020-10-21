Скачать
Середа, 21.10.2020
Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
"Небезпечні так само, як і коронавірус": лікар назвав реальну загрозу життю в пандемію COVID-19
"Небезпечні так само, як і коронавірус": лікар назвав реальну загрозу життю в пандемію COVID-19
Ломаченко переніс операцію
Ломаченко переніс операцію
Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони
Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони

У США пред'явили серйозні звинувачення Google: корпорацію можуть розділити

У США пред'явили серйозні звинувачення Google: корпорацію можуть розділити
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американському гігантові Google загрожує поділ.

Уряд США подав антимонопольний позов проти Google. Тепер у компанії великі і дуже серйозні проблеми, їй може загрожувати поділ.

Про це повідомили в телеграм-каналі База.

Сама справа стартувало з ініціативи американського Мін'юсту і прокурорів 11 штатів.

На їхню думку Google застосовує антиконкурентні методи і користується своїм становищем на ринку, а саме пропонує встановлювати свій пошуковик, що тільки розширює її монополію в області пошукових систем, перешкоджаючи інноваціям.

У своїй заяві Мін'юст згадав як в 1998 році таке ж розгляд було і з корпорацією Microsoft, яка займала тоді 90% ринку настільних ОС, компанія вимагала від виробників ПК встановлювати браузер Internet Explorer. Проте Microsoft вдалося уникнути поділу, уклавши угоду з Мін'юстом і виконавши ряд умов.

На даний момент у Google є великий ризик потрапити під прес антимонопольного законодавства і чим закінчиться пороцес, вгадати неможливо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Google.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 СЕЗ на Донбасі може запустити розпад України: що робити Києву, щоб швидко повернути Донбас
02 Історія юної жертви коронавірусу в Україні зворушила мережу
03 Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
04 Відгуки про серіал "Зона комфорту" з Харламовим і де дивитися його онлайн
05 "Небезпечні так само, як і коронавірус": лікар назвав реальну загрозу життю в пандемію COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Без опадів, красиво і затишно&quot;: синоптик порадувала прогнозом погоди в Україні на завтра
"Без опадів, красиво і затишно": синоптик порадувала прогнозом погоди в Україні на завтра
У Києві та трьох областях України нові рекорди смертності від коронавіруса: де ситуація найгірше
У Києві та трьох областях України нові рекорди смертності від коронавіруса: де ситуація найгірше
У Зеленського під приводом коронавірусу пропонують усікти місцеві вибори в Україні
У Зеленського під приводом коронавірусу пропонують усікти місцеві вибори в Україні
Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти
Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся