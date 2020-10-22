Найбільшу мережу кінотеатрів у світі чекає банкрутство

AMC Theatres може стати банкрутом вже до кінця року.

Найбільша у світі мережа кінотеатрів AMC Theatres заявила про можливе банкрутство до кінця 2020 року, про що повідомила комісію з цінних паперів США.

Компанія також продасть 15 мільйонів своїх акцій, намагаючись забезпечити додаткову ліквідність і можливість продовжувати тримати зали відкритими там, де це дозволено владою.

"Нам потрібні значні обсяги додаткової ліквідності, і є істотні сумніви в нашій здатності продовжувати свою діяльність протягом розумного періоду часу. Тримачі наших звичайних акцій класу А можуть повністю позбутися своїх інвестицій", - йдеться в заяві найбільшої кинотеатральной мережі.

Раніше AMC попереджала, що її запаси готівки будуть вичерпані до кінця цього року, якщо в прокат не вийде жоден крупнобюджетний фільм.

Асоціація власників кінотеатрів США звернулася до Конгресу з проханням негайно прийняти програму надання фінансової допомоги в сотні мільйонів доларів.

"Без такої допомоги 70 відсотків залів в країні можуть оголосити про банкрутство або остаточно закритися до кінця року. Понад 70 000 робочих місць можуть бути втрачені назавжди", - відзначили в організації.

Як відомо, через пандемію коронавірусу багато голлівудських студій вирішили прибрати свої гучні релізи з розкладу на 2020 рік. Серед них "Матриця 4", "Бетмен", "Дюна", "Не час помирати" та інші.