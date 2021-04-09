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П'ятниця, 09.04.2021
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Nestle Purina представляє Pro Plan LiveClear, перший у світі корм, що зменшує рівень алергенів у котів

Nestle Purina представляє Pro Plan LiveClear, перший у світі корм, що зменшує рівень алергенів у котів
Оновлено 17:05 Сьогодні Телеграф

Nestlé Purina оголошує про запуск в Україні першого і єдиного у світі корму, що  безпечно зменшує рівень алергенів у котів. Pro Plan LiveClear — це спеціально розроблений раціон, який зменшує кількість алергену Fel d1, що дозволяє людям із алергічною реакцією більше проводити часу з котами.

Продукт був розроблений на основі революційного відкриття науковців Purina, як результат 10 років досліджень у цій сфері. Ключовим інгредієнтом Purina Pro Plan LiveClear є специфічний білок, отриманий із курячих яєць, що нейтралізує Fel d1 у слині кота, внаслідок чого менша кількість алергену переноситься на шерсть котів, коли вони доглядають за собою. Як ідеться в опублікованому дослідженні, Purina Pro Plan LiveClear зменшує кількість алергенів на шерсті котів у середньому на 47%, починаючи з третього тижня щоденного годування.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові:

"Інновації є основою Nestlé, і ми пишаємося тим, що кожен день задовольняємо своїх споживачів та  надаємо ефективні відповіді на їхні реальні потреби. Наші маркетингові та науково-дослідні команди працюють у дуже тісному контакті зі споживачами, щоб почути їх проблеми та зрозуміти їхні потреби. Так ми втілюємо інновації в життя. Цей продукт є кульмінацією досліджень Nestlé Purina. Він пропонує власникам котів, які чутливі до їхніх алергенів, можливість проводити більше часу зі своїми улюбленцями. Ми раді поділитися цією інновацією в Україні. Сприяючи цим покращенню життя домашніх тварин та людей, які їх люблять".

Pro Plan LiveClear — це 100% повнораціонний, збалансований і смачний сухий корм для котів суперпреміум класу, призначений для щоденного годування. У спеціалізованих магазинах для домашніх тварин та ветеринарних клініках України будуть доступні для продажу чотири різновиди продукту:

  • раціон із індичкою для кошенят
  • раціон із індичкою для дорослих стерилізованих котів
  • раціон із лососем для дорослих стерилізованих котів
  • раціон із індичкою для стерилізованих зрілих котів

“Постійний пошук нових рішень у сфері харчування домашніх тварин дає змогу Purina зберігати якість продуктів на найвищому рівні. Pro Plan LiveClear є видатним результатом десятирічної праці великої команди науковців Purina. Беручи до уваги, що близько 20% людей у світі страждають від підвищеної чутливості до алергенів, ми пишаємося безпрецедентним науковим проривом та спеціально створеним унікальним кормом для котів. Ми щасливі, що, маємо можливість  змінити на краще життя котів та людей ", говорить  Ігор Дубовик, директор бізнесу кормів для тварин Nestlé Purina в Україні та Молдові.

За результатами дослідження,  в Україні 14% респондентів підтвердили наявність чутливості до  алергену котів особисто в них або в когось із найближчого кола родини. У 88% власників котів, що мають реакцію на алерген або хтось з членів їх сім’ї продовжують взаємодію з котом. 13% власників котів щодня приймають медичні препарати, щоб безпечно взаємодіяти з котом, а 18% обмежують час проведення з улюбленцем і 22% встановлюють межі для перебування кота в домі. 

Також, як показало дослідження, незважаючи на всі дії, які щодня роблять люди з чутливістю на алерген Fel d1, якщо лікар рекомендує позбутися кота, то тільки 2% відповіли, що прислухаються, а 73% залишать кота і будуть шукати альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми.  

Доктор Ебенезер Сатьярадж, імунолог Purina, відзначив: “Зменшення алергенів за допомогою корму й без застосування методів, при яких люди були змушені менше спілкуватися з котами чи вдаватися до використання сторонніх продуктів, є справжнім переворотом в імунології. Розробка наших вчених здатна назавжди змінити життя людей із алергією“.

Pro Plan LiveClear полегшує життя людей та допомагає не вдаватися до такої кількості радикальних і затратних методів.  Цей раціон зменшує рівень алергену у слині кота.

Науково-дослідницька праця “Зниження концентрації активного алергену котів Fel d1 за допомогою специфічних до алергену Fel d1 антитіл з яйця IgY” вперше була опублікована 9 березня 2019 року в журналі Immunity, Inflammation & Disease (укр. “Імунітет, запалення та хвороби”). Згодом, 28 травня 2019 року, в журналі Feline Medicine and Surgery (укр. “Медицина та хірургія котів”) була опублікована стаття “Вплив часу і фенотипу на алерген Fel d1 в слині у домашніх короткошерстих котів”. На початку червня 2019 року колектив  вчених Purina представив всебічний огляд дослідження на конгресі Європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI).

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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