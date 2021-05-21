Parimatch Україна - перший ліцензований організатор азартних ігор в рядах Ukrainian Gambling Council

Генеральний директор ТОВ "Паріматч" Наталія Гілевич і голова громадського об'єднання "Всеукраїнська Рада Гемблінгу" (Ukrainian Gambling Council), Антон Кучухідзе, підписали документи про членство.

Parimatch - всесвітньо відомий бренд зі спортивного беттінга. Одна з найпопулярніших інноваційних онлайн платформ для ставок в Європі і світі. Бренд Parimatch був заснований в Києві в 1994 році. Parimatch Україна є частиною глобального холдингу і найбільшим меценатом спорту в Україні.

Ukrainian Gambling Council (Всеукраїнська Рада Гемблінгу) вітає в особі Parimatch Україна першого в своїх рядах організатора азартних ігор.

Коментуючи вступ першої ліцензованої беттінгової компанії країни, голова UGC, Антон Кучухідзе, підкреслив: "Я дуже радий, що першою ліцензованою компанією, яка вступила в UGC, є Parimatch Україна. Станом на сьогодні, це компанія, яка оплатила державі найбільший ліцензійний платіж - безумовно, це колосальний внесок і в державний бюджет, і в розвиток сфери гемблінга в цілому. Упевнений, що за прикладом цієї компанії підуть і інші. Я радий, що Parimatch прийняла рішення підтримувати нас в задачі об'єднаннях тих, хто зацікавлений у розвитку гральної індустрії в Україні, у встановленні прозорості та прогнозованості на ринку азарту, в тому, щоб кращі практики відповідальної гри з'являлися для користувачів в Україні. Сьогодні в рамках UGC я бачу умови для довгої успішної і плідної роботи на благо всього ринку, і від імені всіх членів організації вітаю Наталю та її українську команду Parimatch."

Ukrainian Gambling Council (Всеукраїнська Рада Гемблінгу) - це громадська організація, головними цілями якої є формування ефективного механізму для діалогу між державою і ліцензованими організаторами азартних ігор, а також сприяння створенню позитивного іміджу гральному ринку в Україні. UGC вже зарекомендував себе як системний відкритий орган, головними принципами для якого є відкритість, професіоналізм і демократичність. Своїми першими кроками UGC показує, що об'єднання буде платформою для всього ринку і експертів, які хочуть вносити свій вклад в розвиток грального бізнесу в Україні.

Наталя Гілевич - генеральний директор ТОВ "Паріматч" так прокоментувала вступ в UGC: "Ми усвідомлюємо рівень відповідальності першої і поки єдиної беттінгової компанії, що отримала ліцензію в Україні. Ми готові і далі сприяти державі в будівництві прозорого і справедливого ринку азартних ігор. Нашим першорядним завданням ми бачимо турботу про те, щоб цей вид дозвілля був неподільно пов'язаний з принципами відповідальної гри, а Parimatch асоціювався виключно з чесним, відкритим і надійним бізнесом. Бренд Parimatch став першопрохідцем, за яким уважно стежили інші, щоб потім піти по його шляху".

Серед інших членів організації на сьогодні також профільні асоціації букмекерів, гральних автоматів, єдине профільне друковане видання - журнал "Азарт", асоціації професіоналів в сфері гемблінгу, IT і онлайн-систем моніторингу. Очікується вступ й інших ліцензованих організаторів азартних ігор, з деякими з них вже є попередня домовленість, а з іншими йде процес переговорів.

Глава UGC, Антон Кучухідзе, є заступником Голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.