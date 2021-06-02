Закони сучасного бізнесу: чому надійність та чесність важливіші за миттєву маржу

Є популярна думка, що основною ціллю бізнесу є заробіток та накопичення і що саме гроші стоять у центрі всього, що пов’язано з бізнесом. Частково із цим можна погодитись, але якщо глобально дивитись на ситуацію з позиції власників успішного бізнесу – можна зрозуміти, що орієнтовані вони не на прибуток, як такий, а на вирішення ряду задач, які сукупності виводять їх справу на прибутковість. У цьому матеріалі ми розкриємо цю думку.

У світі бізнесу дійсно існують компанії, які ставлять прибуток на перше місце, поступаючись певними принципами й моральними нормами. Зазвичай такі стартапи на початковій стадії розвитку дійсно можуть заробити більше, але на довгій дистанції вони, як мінімум, ризикують втратити довіру людей. Останнє поняття було на третьому-четвертому плані в епоху, коли світ не підкорили соцмережі. А от зараз, коли до Фейсбуку та Інстаграму дісталися навіть представники покоління 60+ і бізнес дізнався про таке явище, як "публічний фідбек" від клієнта – питання довіри набрало актуальність.

Проілюструвати різницю між тим, що було "ОК" раніше і як має бути тепер можна, хоча б, на реаліях пострадянського простору. Чого тільки варта знаменита "МММ" та багато інших фінансових пірамід, подібних до неї. Їх спільна і характерна риса була такою: взяти щось з людей під обіцянку (часто навіть цілком задокументовану) дати більше, а у підсумку – залишити клієнтів з носом.

Тепер якщо випадки нечесних, або не дуже чесних заробітків стануть відомими, а в сучасному світі це обов'язково станеться, то люди стануть у компанії сумніватися. А звідси випливає і те, що ти втратиш і обличчя, і прибуток. І резюмувати це можна так: "той, хто між чесністю та швидкими грошима обирає останнє – втрачає у підсумку і те, і інше".

Фундаментом справжнього бізнесу, як ми вже зазначали, має бути чесність. Зокрема, саме так вважає Віталій Антонов – український підприємець, засновник OKKO Group, голова Наглядової Ради "Концерну Галнафтогаз" (мережа автозаправних комплексів ОККО), президент "Універсальної інвестиційної групи", один із засновників і голова Наглядової ради Фонду економічної безпеки України, учасник суспільного проєкту Бізнес 100.

"Якщо ти хочеш вибудувати системний бізнес, ти повинен будувати його прозоро, бо такий бізнес претендує на ріст. І це вже розуміння довготермінової стратегії. Ми відкрито говоримо про нашу чесність – про сплату податків, про якість імпортованого пального, про точність наливу – і закликаємо усіх підприємців діяти за нашим прикладом – проголосити пріоритетом своєї роботи чесність", – каже Антонов.

Вибудованою між компанією і клієнтами довірою пояснює успіх свого ледь не дітища Monobank його співзасновник Олег Гороховський: "Так, приріст складає понад 10 мільярдів гривень. Саме коштом цього, що клієнти нас люблять, а любов – це не фігура мовлення. Ми сьогодні й вже 2 – 3 роки маємо 40% залучених клієнтів по рекомендаціях друзів та знайомих".

Також він пояснює, які саме критерії є запорукою цього впевненого просування нагору: "По-перше, треба робити бізнес чесно. Якщо у тебе є якийсь "дрібний шрифт", "зірочки" в тарифах – це не спрацює. По-друге, треба любити своїх клієнтів. По-третє, клієнти довіряють конкретним людям".

"Я зіштовхуюсь із тим, що деякі власники бізнесів можуть позаочі називати клієнтів "лохами". У нас за таке – моментальне звільнення. Якщо ти ставишся до клієнтів як до лохів, чи вважаєш, що клієнти щось не помітять і ви на них заробите – це проблема", – продовжив свою думку Гороховський.

Він підсумував, що в епоху соціальних мереж і коли все на видноті, не можна щось приховувати й у чомусь людям нахабно брехати. Тому треба робити бізнес чесно, й лише тоді він обов'язково має бути соціально представлений.

"Дуже важко довіряти бездушним брендам і логотипам", - додав співзасновник одного з найуспішніших банків України.

До речі, остання характеристика Олега Гороховського якнайкраще доводить основний меседж нашого тексту.

Публічність і відкритість – ті фактори, які й формують довіру до компанії. Прикладами відкритості в українському бізнесі можна назвати компанії "Rozetka", "Нова пошта" та багато інших. Журналісти зазначають, що це приклади бізнесу, побудованого з нуля і виключно на чесних принципах. Саме це допомогло бізнесменам вивести свої компанії на загальнонаціональний рівень, а самим увійти до різноманітних рейтингів найбагатших українців. Наприклад, співвласники "Нової пошти" В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк у цьогорічному списку українського Forbes зайняли 69-70 місця зі статками по 155 мільйонів доларів у кожного, а статки власника "Rozetka" В'ячеслава Чечоткіна журналісти оцінили в майже півмільярда доларів.

Є також приклади публічних беттінгових компаній, які інвестують у розвиток країни. Зокрема – спортивних та соціальних проєктів, маючи при цьому кришталево чисту репутацію. Яскравий тому приклад – відомий усім Parimatch. Думаєте, ця компанія просто так набрала шалену популярність, що побачити її можна ледь не на кожному куточку? Ні, це результат багаторічної підтримки спорту, організації проєктів, направлених на розвиток суспільства та спортивного менеджменту країни.

Сьогодні компанія може не тільки підтримувати спорт, але й займатись основною своєю діяльністю – букмекерством. Працювати як зі своїми клієнтами, так і всередині організації з метою створення й провадження чітких механізмів максимально чесної та відповідальної гри.

Окремо зазначимо, що написане вище стосується, так чи інакше, й багатьох інших міжнародних компаній, які діють у тому числі й на території нашої держави. Втім, саме Parimatch 2 лютого поточного року став першим в історії Україні ліцензованим букмекером, отримавши відповідне рішення від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Це багато про що говорить, адже ця компанія доводить свою професійну придатність та демонструє максимальну прозорість протягом довгих років.

Враховуючи три вищевказані кейси, можемо резюмувати, що фундаментальною ознакою успішного бізнесу (або окремо взятого бізнес-проєкту) є чесне та надійне ведення роботи. Лише так, а не як інакше можна досягти у цій сфері великого успіху. Можливо, це не дасть великих грошей одразу, але точно спрацює з плином часу. Бо великою майстерністю є вибудувати довіру до себе зі сторони не просто людей, а масової кількості людей. І лише тоді, попри усі відомі нам стереотипи, можна довести, що чесний бізнес дорівнює успішний бізнес. А нечесний – успішний хіба на початку. Далі – прірва.