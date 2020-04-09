Джон Ледженд придбав двоповерховий лофт на Мангеттені за 8 млн доларів

Відомий американський співак Джон Ледженд (справжнє ім'я – Джон Стівенс) разом із дружиною Кріссі Тейген придбали нові апартаменти у Нью-Йорку.
Зіркове подружжя Джона Леджент та Кріссі Тейген придбали розкішну квартиру, яка розташована за стіною тих апартаментів, де пара проживає зараз. Інформація про придбання нерухомості з'явилася в ЗМІ на початку тижня. Світлини фешенебельної квартири опублікувало видання Variety.
Простора двоповерхова квартира має цегляні стіни та вигляд на Мангеттен. Там є залізні сходи, дві спальні, дві великі та дві маленькі ванні кімнати, розкішна гостьова кімната та кухня. В лофті є два каміна та затишний кабінет. Судячи з фото, на терасі є невеликий чад та відкрита кухня. Загальна площа апартаментів складає 1000 квадратних метрів.
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Chic Tribeca Penthouse Live out your big city dreams in this sprawling #Tribeca Penthouse loft in NYC. Newly renovated by Robert Marino, this 3,000sqft loft has been immaculately designed and transformed into a must-have unit. Comprised of three bedrooms, three bathrooms, and one half bath, the lavish space features exposed beams, multiple fireplaces, custom walk-in closets and stunning views of Greenwich Street through its arched windows. Modern and sleek, the expansive kitchen is fit for a chef, hosting top-of-the-line appliances and a convenient second service entrance. Endless space for frequent entertainers, the property also boasts three separate living areas as well as a 2,200sqft private roof-garden, complete with an outdoor kitchen. PROPERTY DETAILS 430 Greenwich Street, PH Tibeca, New York, NY 10013 3 Beds, 3 Baths, 2 Half Bath Priced at $9,275,000 CONTACT [email protected] @jesschestler [email protected] @benjaminjjacobs
Проте поки що сім'я не поспішає оселятися в новопридбаній квартирі, а живе в розкішному маєтку на Беверлі-Гіллз разом із донькою Луною та сином Майлзом. Там Кріссі допомагає її мама та декілька робітників, які попри оголошення карантину залишилися з господинею.