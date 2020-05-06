Ілон Маск продає два розкішних будинки в Каліфорнії

Новини Бізнесу:Власник компанії Tesla обіцяв продати своє майно, оскільки переконаний, що "власність обтяжує".

Американський мільярдер-винахідник Ілон Маск виставив на продаж два своїх розкішних будинки в Каліфорнії.

Як повідомляє 112.ua з посиланням на BBC, 48-річний власник компанії Tesla обіцяв продати своє майно, оскільки переконаний, що "власність обтяжує". Оголошення про продаж двох об'єктів було розміщено на сайті Zillow. За них Маск сподівається отримати в загальній сумі $40 млн.

Два будинки знаходяться в Лос-Анджелесі. Ціна за перший - приватний котедж - становить $9,5 млн. Другий, "з видом на заміський клуб Bel Air, а також на місто та океан", перейде до нового власника за $30 млн. У оголошенні вказано, що ця нерухомість продається безпосередньо господарем, без залучення агентів з продажу. Цей факт змусив багатьох засумніватися в серйозності намірів Маска. Деякі навіть припустили, що сайт Zillow був зламаний.

Маску належить кілька будинків в Каліфорнії. У минулому році газета Wall Street Journal повідомила, що він або пов'язані з ним компанії витратили $100 млн на сім об'єктів нерухомості в штаті, багато з яких знаходяться поряд з основним будинком.