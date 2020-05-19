Дзідзьо показав будинок, в якому виріс

Новини Бізнесу:Артист анонсував зйомки нової кінострічки, яка відрізнятиметься від попередніх комедій.

Про це артист розповів на інстаграм-сторінці. Дзідзьо вирішив не розсекречувати усіх деталей сюжету, однак зізнався, що новий проєкт буде близький для багатьох глядачів. Тому й з локацією для зйомок він визначився швидко.

"Скільки разів я казав собі: "Все, більше не буду знімати в цій хаті, вона себе вичерпала!" Та коли стало питання, де мені знімати новий фільм на глибоку тему, яка стосується кожної людини, то конкурентів їй не було! Бо саме тут, де я народився, і починається моя чесна, справжня творчість", – розповів Дзідзьо.

Будинок, у якому виріс артист, розташований у селі Бортники, що на Львівщині. Саме там, за словами Дзідзьо, пройдуть зйомки кінострічки. Та коли розпочнеться робота над новим фільмом і чого очікувати глядачам – наразі невідомо.