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Ештон Кутчер і Міла Куніс продають будинок

Ештон Кутчер і Міла Куніс продають будинок
09:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Голлівудські актори Ештон Кутчер і Міла Куніс вирішили виставити на продаж свій розкішний маєток у Беревлі-Гіллз.

Маєток є особливим для пари, адже це перша нерухомість, яку вони придбали після весілля. Наразі особняк оцінили у 14 мільйонів доларів.

Фото будинку Міли Куніс та Ештона Кутчера вже з'явились на сайті Realtor. Згідно з описом, нерухомість розташована в елітному районі Беверлі-Гіллзу. Його загальна площа становить 7 351 квадратний метр, куди входять 5 спальних кімнат, простора кухня, їдальня, кабінет та вітальня з каміном. Окрім цього, у голлівудської пари був ще один поверх, розташований у підвалі. Там облаштували спа-центр, спортзал, ще одну спальну і винних погріб.

Подбали Міла Куніс та Ештон Кутчер і про відпочинок в домі. На подвір'ї маєтку встановлений басейн, а також зона для барбекю з альтанкою. Чимало місця є і на терасі, що видно на знімках. 

Відомо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер придбали маєток у 2014 році. Тоді подружжя заплатило за нерухомість 10,2 мільйона доларів. Можливо, актори не продавали маєток, якби не добудували великий особняк у тому ж районі Беверлі-Гіллз. Наразі немає жодного фото нового помешкання Міли Куніс та Ештона Кутчера, однак немає сумнівів, що воно буде не менш розкішним. 

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Все по темі:

Кунис, Эштон Кутчер, Нерухомість, Продають Будинок.
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