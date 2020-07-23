Готель "Дніпро" переобладнають в кіберспортивний заклад

У готелі будуть тренувальні зони, кіберспортивна сцена і спеціальні номери для професійних гравців.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив власник кіберспортивної організації Natus Vincere Олександр Кохановський.

За словами Коханівського, він планував презентувати проект у вересні, але через спекуляцій в мережі з приводу придбання готелю «Дніпро» вирішив оприлюднити інформацію раніше.

«Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не російські олігархи, а українські айтішники. Ми перетворимо його в перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Там будуть тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge", – зазначив Коханівський

Власник Natus Vincere підкреслив, що оновлений готель «Дніпро» стане частиною проекту, який покликаний закріпити Україну на світовій кіберспортивної арені.

«Я все життя презентував Україну у світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що настав час презентувати Україну світові кіберспорту», – наголосив власник Natus Vincere.