Скільки років нашій незалежності — тридцять? Або тільки сім?

Українську незалежність потрібно рахувати не від 1991 року.

Після розвалу Радянського союзу цінності незалежності не розуміли. Багато моментів були упущені, а незалежність від "братнього народу" потрібно було ще вибороти.

Про це 24 серпня в День Незалежності написав на сторінці в Facebook колишній радник п’ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

Доброго ранку кохана! Зі святом тебе!

Ось парадокс, у тебе сьогодні день народження, а ми ніяк толком не можемо зрозуміти твій вік. Звично-просто вважати, що тридцять. Але чи так це?

Тоді, в тому 91-м, це було легко і без зусиль. Практично безкровно розвалився СРСР, ми пораділи дивовижному поняттю "незалежність" і безтурботно продовжили жити далі, заколисуючись розмовами про те, що ми в безпеці. Що США наш союзник, що Китай наш союзник, що Європа наш союзник, а Росія так взагалі — брат.

Ми не замислювалися про бредовість самого терміна "братські народи".