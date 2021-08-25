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Український військовий сам знищив п’ятьох бойовиків в "сірій зоні" на Донбасі

Автор
Ю. Бутусов
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Український військовий сам знищив п’ятьох бойовиків в "сірій зоні" на Донбасі Новина оновлена 25 серпня 2021, 22:57
Військовослужбовець Збройних сил України

Потрібно боротися з окупантами, а не говорити про це.

Один з військовослужбовців Збройних сил України ліквідував в "сірій зоні" на Донбасі всіх бойовиків одного з опорних пунктів, які порушували режим припинення вогню і обстрілювали українські позиції.

Про цей подвиг бійця пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу, 25 серпня, ввечері.

"Слова про боротьбу з російською окупацією це добре. Але замість слів куди більш переконливіше скоріше побачити день, коли буде нагороджений званням Герой України людина, яка вчинила найприголомшливіший подвиг 2021-го року.

Згодом ми опублікуємо всі деталі, це сталося деякий час назад…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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