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18 років в одній компанії, і всього 6 золотих м’ячів? Як Ліонель Мессі проходив би стандартну співбесіду

Автор
О. Нікітін
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Мессі міг би почати турбуватися, якби така розмова сталася насправді Новина оновлена 01 вересня 2021, 10:17
Мессі міг би почати турбуватися, якби така розмова сталася насправді

Стандартний підхід до оцінки всіх фахівців з опорою лише на "кращі практики" далеко не завжди вірний.

Програмний інженер Олексій Нікітін змоделював вигаданий діалог футбольного генія Ліонеля Мессі з пересічним роботодавцем, роблячи переноси на співбесіди в сучасному світі.

"У паралельному всесвіті для дуже відомого футболіста провели співбесіду в стилі "кращих" практик.

- Здрастуйте, розкажіть про себе.

- Lionel_Messi. Ось резюме.

- 18 років в одній компанії на одній посаді?

- Я непоганий фахівець і мені це подобається.

- Ще й поєднання.

- Зі збірною.

- У нас так не вийде, тільки фултайм.

- ???

- У резюме багато про досягнення команд. Де саме ваші?..

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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