18 років в одній компанії, і всього 6 золотих м’ячів? Як Ліонель Мессі проходив би стандартну співбесіду

Стандартний підхід до оцінки всіх фахівців з опорою лише на "кращі практики" далеко не завжди вірний.

Програмний інженер Олексій Нікітін змоделював вигаданий діалог футбольного генія Ліонеля Мессі з пересічним роботодавцем, роблячи переноси на співбесіди в сучасному світі.

"У паралельному всесвіті для дуже відомого футболіста провели співбесіду в стилі "кращих" практик.

- Здрастуйте, розкажіть про себе.

- Lionel_Messi. Ось резюме.

- 18 років в одній компанії на одній посаді?

- Я непоганий фахівець і мені це подобається.

- Ще й поєднання.

- Зі збірною.

- У нас так не вийде, тільки фултайм.

- ???

- У резюме багато про досягнення команд. Де саме ваші?..