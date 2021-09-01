18 років в одній компанії, і всього 6 золотих м’ячів? Як Ліонель Мессі проходив би стандартну співбесіду
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Стандартний підхід до оцінки всіх фахівців з опорою лише на "кращі практики" далеко не завжди вірний.
Програмний інженер Олексій Нікітін змоделював вигаданий діалог футбольного генія Ліонеля Мессі з пересічним роботодавцем, роблячи переноси на співбесіди в сучасному світі.
"У паралельному всесвіті для дуже відомого футболіста провели співбесіду в стилі "кращих" практик.
- Здрастуйте, розкажіть про себе.
- Lionel_Messi. Ось резюме.
- 18 років в одній компанії на одній посаді?
- Я непоганий фахівець і мені це подобається.
- Ще й поєднання.
- Зі збірною.
- У нас так не вийде, тільки фултайм.
- ???
- У резюме багато про досягнення команд. Де саме ваші?..
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