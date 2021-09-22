В Україні дуже багато проблем, але менш, ніж за 20 років Україна навчилася ходити

Медіа в Україні є реальною силу, на відміну від Білорусі.

Після приходу до влади самопроголошеного Олександра Лукашенка багато журналістів були змушені покинути свою країну. Порівнюючи медіа в Білорусі і в Україні можна виділити багато відмінностей — наявність приватних структур, є можливість політичної реклами, також ЗМІ можуть говорити про корупцію.

Про ці та інші відмінності Києва від Мінська, а України від Білорусі написав на Facebook головний редактор НВ Віталій Сич.

Сьогодні у нас в редакції зустрічався з колегами з Білорусі, 17 осіб. Люди, які були змушені виїхати зі своєї країни після того, як Лукашенко запустив безпрецедентні репресії.

І головний меседж, який виніс для себе, це — Боже, як добре, що ми в Києві (при всіх його недоліках), а не в Мінську. Як добре, що свого часу ми змогли вирватися з системи координат авторитаризму і неповаги до людини.

Нехай в Києві брудніше, ніж в Мінську, але тут немає фізичного страху за своє життя і за те, що ти робиш свою роботу, і життя б’є ключем, сказали самі хлопці.

Колег дивує наявність в Україні муніципальних ЗМІ, тому що там немає ніяких крім державних. А у нас немає ніяких крім приватних. Так, дикі, але вільні і дуже конкурентні. І в кожному місті є приватні ЗМІ, в Одесі, Харкові і тд — зоопарк, але монополії немає ні у кого.

У Білорусі немає виборних мерів, все мери призначаються президентом, тому і нема потреби в своїх засобах масової інформації.