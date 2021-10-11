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Другий термін потрібен Зеленському, щоб не сісти

Автор
Олексій Гончаренко
Дата публікації
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Автор
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Рейтинги Володимира Зеленського падають Новина оновлена 11 жовтня 2021, 19:38
Рейтинги Володимира Зеленського падають

Все більше українців не бажає бачити Зеленського біля керма країни

Народний депутат Верховної Ради VIII і IX скликань Олексій Гончаренко:

"Тут Зеленський розповів, як його відмовляють від походу на другий термін.

Я не здивований. Це ж жарт Банкової, найкращий за останній час.

У президента рейтинг падає. Все більше українців не бажає бачити його біля керма, про що свідчить соціологія. Так хто ж їх слухає? Другий термін потрібен Зеленському, щоб не сісти…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Володимир Зеленський #Олексій Гончаренко #Другий президентський термін
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