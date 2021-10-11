Все більше українців не бажає бачити Зеленського біля керма країни

Народний депутат Верховної Ради VIII і IX скликань Олексій Гончаренко:

"Тут Зеленський розповів, як його відмовляють від походу на другий термін.

Я не здивований. Це ж жарт Банкової, найкращий за останній час.

У президента рейтинг падає. Все більше українців не бажає бачити його біля керма, про що свідчить соціологія. Так хто ж їх слухає? Другий термін потрібен Зеленському, щоб не сісти…