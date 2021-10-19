У жартівливому пості наведені "незаперечні аргументи" супротивників зимових шин.

Журналіст Рауль Чілачава потроллив любителів літньої гуми порівнянням їх аргументів з переконаннями антивакцинаторів.

Відповідний пост оприлюднено в його Фейсбук.

"Друзі, найближчим часом різномасті шахраї і офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти і блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт. Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина — фейк. Ось кілька фактів, про які замовчує сучасна наука та виробники.

В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але дотепер не поставляє їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником. Одного разу мій дідусь вилетів на жигулях в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався на траєкторії та злетів у кювет. Друга удача — він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. В результаті у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди задають важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов’язкове використання зимових шин ", — написав він.