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Декому в Україні невигідна програма співпраці з МВФ і її постійно дискредитують - Вадим Іосуб

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Вадим Іосуб Вадим Іосуб
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МВФ виніс позитивне рішення щодо виділення Україні траншу обсягом 700 млн доларів Новина оновлена 24 листопада 2021, 15:39
МВФ виніс позитивне рішення щодо виділення Україні траншу обсягом 700 млн доларів

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) винесла позитивне рішення про виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом 700 млн доларів. Слова подяки звучать від президента України Володимира Зеленського, радіє Мінфін.

Тим часом, окремі Телеграм-канали розганяють «зраду» з приводу того, що меморандум передбачає зростання тарифів вже з наступного року.

То в плюс чи мінус нам транші МВФ? Аргументуйте. Чи може Україна обійтись без цієї допомоги? Чому всередині країни постійно намагаються дискредитувати співпрацю з МВФ? Хто і кого обманює у цій ситуації?

По-перше, нинішній транш ніяк не пов’язаний із зростанням тарифів. Його умови можна почитати у відповідному пресрелізі на сайті МВФ. Основна увага у нинішній програмі приділяється таким заходам, як:

  • повернення фіскальної політики до умов, сумісних із середньостроковою стійкістю боргу, за одночасного захисту соціально вразливих верств населення, посилення управління доходами та зниження фіскальних ризиків;
  • забезпечення незалежності НБУ та зосередження грошово-кредитної політики на поверненні інфляції до цільового рівня;
  • забезпечення фінансового здоров’я банків, у тому числі через належне управління, з метою відновлення надійного банківського кредитування приватного сектору;
  • боротьба з корупцією та просування судової реформи;
  • зниження ролі держави та корпоративних інтересів в економіці з метою покращення ділового середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.

По-друге, якщо говорити про пільгові ціни на газ для населення, то хто ці пільги сплачує? Бюджет! А хто наповнює бюджет? Населення. Не кажучи вже про податки з фізичних осіб, корпоративні податки беруться із доходів, які населення створило своєю працею. Тобто. будь-яка пільга, дотація для населення – це не подарунок, що взявся з повітря, а перерозподіл коштів між населенням. І, до речі, найчастіше найбільше пільг отримують найбагатші. Пільга на газ набагато більше дає власнику триповерхового будинку, а не однокімнатної квартири. Таким чином, подібні пільги, розмазані тонким шаром по всьому населенню, можна і потрібно скасовувати, замінюючи їх цільовою допомогою для тих, хто найбільше потребує, найуразливіших.

По-третє, треба говорити не про користь траншу МВФ, а про користь програми, узгодженої з МВФ. А основні її пункти наведені вище. Хтось сумнівається у користі боротьби з корупцією, покращення корпоративного управління, зміцнення банківської системи? Навіть якщо говорити про гроші, то програма з МВФ, крім траншу від цієї організації, відкриває доступ до інших грошей. Це гроші ЄС, Світового банку, гроші іноземних інвесторів, які купують українські держоблігації. Наявність програми дає більш високий рейтинг країни, і нижчі ставки за кредитами, що залучаються, і при розміщенні облігацій.

Кому ж невигідна ця програма, хто її постійно дискредитує? Відповідь також очевидна. Це ті, кому невигідна боротьба з корупцією, ефективна судова система, хто звик без контролю пиляти гроші у держкорпораціях.

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Теги:
#Україна #МВФ #Тарифи #Транш #Вадим Іосуб
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