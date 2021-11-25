Дорого і безглуздо — створення нової державної авіакомпанії у своїй безглуздості може посперечатися лише з проведенням Олімпіади в країні.

Президент заявив, що Україна створює свого авіаперевізника. І, на диво, возитиме він не на вертольотах…

Більше того, навіть не на літаках Антонова, що хоч якось могло пояснити цей безглуздий крок.

Ні, Україна купить чи візьме у лізинг понад 20 літаків Airbus.

Дякую від робітників цих заводів. Україна – щедра душа. Видно, що гелікоптери цієї компанії пройшли випробування на "ура".

А в Україні вже так багато грошей, що ми просто не можемо вигадати, куди їх витратити.

Тобто за гроші платників податків ми створюємо нову авіакомпанію, яка, звичайно ж, як будь-яке державне підприємство в Україні почне генерувати грошовий потік у відомому напрямку. З’явиться стандартна для України практика націоналізації збитків та приватизації прибутку. У нас тут є велика приватизація як ключова реформа. Чому? Тому що держава визнає, що державні підприємства – це оплот корупції. Що треба зробити у цьому випадку. Правильно. Створити нове державне підприємство. Щоб що? Щоб потім її героїчно приватизувати? Чи раптом ми думаємо, що ця компанія стане прибутковою? З якого переляку ми так думаємо?

Ось навіщо? Нам так подобається турецький досвід і ми хочемо наслыдувати Ердогана? Це звичайно знатний альфа-самець, рольова модель, але ми точно хочемо дотувати свою авіакомпанію, як турки дотують свою? Щоб показувати всьому світу, які ми круті? І що ми зможемо показати, до речі? Ми можемо витратити так багато грошей? Як витрачають турки на свою Turkish Airlines. Або ми теж претендуємо на роль хаба, з якого, щоправда, можна літати лише на Захід та Південь, адже на Сході та Півночі сидять шалені диктатори.

Чи нам так подобається досвід Коломойського в авіаперевезеннях? Цей досвід більш застосовний в українських реаліях. І в рамках відчайдушної деолігархізації ми переймаємо його досвід? Може, він і менеджерів запропонує. Адже де ще взяти досвідчених менеджерів в Україні в авіаперевезеннях?

Навіщо Україні державна компанія? У той момент, коли ми приєдналися до відкритого неба і в країну входить багато приватних гравців? Лоукостери впораються із завданням перевезення українців краще, ніж будь-яка державна компанія.

Ось навіщо?

Створення нової державної авіакомпанії у своїй безглуздості може посперечатися лише з проведенням в Україні Олімпіади. Дорого і безглуздо.