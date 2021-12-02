Пандемія не поспішає покидати Україну

Головний лікар клініки Біокурс, уролог, андролог, сексопатог, лікар УЗД Тарас Жиравецький:

Поки у нас залишається високий рівень госпіталізацій — більше 3000 за минулу добу і висока летальність — більше 500 людей.

Ми бачимо, що в сусідній Росії Дельта штамм вже лютує майже півроку і не видно значного спаду захворюваності. У світі також значний підйом нових випадків у країнах ЄС та США. Світ готується до третьої та мабуть четвертої дози вакцини.

Ліки, які були анонсовані, поки не показали таких результатів яких від них чекали. Тому поки нічого в стратегії боротьби не змінилось. Повторно захворіють усі українці окрім тих хто вакцинувався двома дозами, поки що такі наші локальні прогнози на майбутнє.

Сподіваюсь, що саме ці прогнози не збудуться і ми таки усі повторно хворіти не будемо незважаючи на нові і нові штами вірусу. Поки дивлюсь з оптимізмом, хоча розумію що зараз ще дуже багатьох вірус зустріне і боротьба триває, тому розслаблятись поки рано.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.