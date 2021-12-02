Президент мимохідь повідомляє про переворот. Більше нічого не трапляється.

Як зазвичай відбуваються перевороти:

Країна прокидається, а біля керма нова влада.

або

Країна прокидається, а ті, хто почав здійснювати переворот, зазнали невдачі та затримані.

або

Спецслужби заявляють, що запобігли перевороту в зародку, винні заарештовані.

як відбувається переворот в Україні:

Президент мимохідь повідомляє про переворот. більше нічого не відбувається.