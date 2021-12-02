Як зазвичай відбуваються перевороти - Роман Шрайк
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Президент мимохідь повідомляє про переворот. Більше нічого не трапляється.
Як зазвичай відбуваються перевороти:
Країна прокидається, а біля керма нова влада.
або
Країна прокидається, а ті, хто почав здійснювати переворот, зазнали невдачі та затримані.
або
Спецслужби заявляють, що запобігли перевороту в зародку, винні заарештовані.
як відбувається переворот в Україні:
Президент мимохідь повідомляє про переворот. більше нічого не відбувається.
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