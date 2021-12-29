Російський історик, релігієзнавець, політолог, доктор історичних наук і професор Андрій Зубов вважає, що образ, який створює "Меморіал" щодо СРСР, абсолютно відповідає дійсності і навіть, можливо, занадто м’який

ХИБНИЙ ОБРАЗ

Верховний суд Російської Федерації ліквідував "Меморіал" тому, що той "створює хибний образ СРСР як терористичної держави". Так заявив суддя Лебедєв. Інший аргумент — "Меморіал" не оголошував себе так як має бути "іноземним агентом"

Як громадянин і російський політик я вважаю, що сама категорія "іноземний агент" є абсурдною у мирний час і щодо тих держав, з якими моя країна має дипломатичні відносини. Наші цінності та цілі не обмежуються національними кордонами. Вони мають загальнолюдський характер. Після катастрофи двох світових воєн ХХ століття це стало зрозумілим усім розумним людям. І саме тому, що цей загальносвітовий характер цінностей та цілей людства нині усвідомлений факт, Європа вже три чверті століття живе без війни, Японія стала мирною країною, а наша країна та інші тоталітарні ідеологічні деспотії Європи повернулися до світової спільноти у 1988-91 рр., оголосивши вустами Горбачова, що загальнолюдські цінності мають панувати над класовими та національними. Твердження поняття "іноземний агент" у російському праві руйнує цей високий принцип міжнародного спілкування та, знову відокремлюючи Росію від світу, готує її протистояння зі світом, готує до війни.

Що ж до "створення хибного образу СРСР як терористичної держави", то тут я говорю вже як історик професіонал. Опора мені — тритомна "Історія Росії. ХХ століття", яка вже 12 років чи не щорічно перевидається найбільшими видавничими будинками Росії — АСТ та ЕКСМО.

Я з повним переконанням заявляю, що образ, який створює "Меморіал" щодо СРСР, абсолютно відповідає дійсності та навіть, можливо, занадто м’який. Точніше визначення — СРСР — створене удома в Росії злочинна (бандитська) спільнота, яка поневолювала народи історичної Росії, а, згодом, поширила свою злочинну владу третину земної суші.

Чому я так вважаю?

Тільки злочинна (бандитська) спільнота може:

1. Позбавити всіх громадян Росії їх, що приносить дохід, власності, і тим самим перетворити відразу на безправних рабів нової влади.

2. Заборонити вільний обмін товарів та послуг і, тим самим, зробити цих рабів повністю залежними від милості влади, що дає їм пайку або не дає.

3. Зробити саме життя людини та її тіло з найвищої цінності знаряддям поневолення, вбиваючи і катуючи людей за будь-яку непокору і просто для страху інших, щоб вони і голови не сміли підняти (червоний терор)

4. Жорстоким насильством поширювати цю злочинну систему бандитського владарювання на всі країни та народи, які вдавалося цьому режиму поставити під свій контроль.

5. Замінити суд, як мірило вищої правди, повним свавіллям, що відповідає лише інтересам самої цієї злочинної владної спільноти.

Таким чином, відмова нинішньої РФ від загальнолюдських цінностей, що явила себе у впровадженні в державну практику дискримінаційної клички "іноземний агент" і заборона "Меморіалу", як не виконує вимог, що накладаються цією прізвисько, ясно свідчить, що і нинішня РФ, що юридично є продовжувачем СРСР, з держави суспільного блага (res publica), яким вона так і не стала, знову перетворилася на організовану злочинну терористичну спільноту, подібну до самої під колишнім ім’ям СРСР.

Саме тому Верховний "суд" виніс таке рішення щодо "Меморіалу", саме тому на 15 років знову засуджено дослідника більшовицького терору Юрія Дмитрієва, саме тому в РФ процвітає тортурова система ФСВП, а багатства країни присвоюються купкою людей, що захопили владу, саме тому РФ підтримує терористичні режими по всьому світу й нині відверто готує війну із сусідньою Україною.

Ми не повинні більше ні хвилини сумніватися, що відкинувши всі несміливі спроби перетворити злочинний терористичний режим на нормальну державу загального блага, ми крок за кроком повернулися в той самий СРСР, який, як вірно свідчив "Меморіал", був терористичною державою. Тому "Меморіал" і був оголошений "іноземним агентом", тому й заборонено нині, тому що говорив правду.

Бандити та терористи дуже не люблять, коли їх так називають, вони вважають за краще, щоб їх вважали порядними людьми та відновниками зневаженої справедливості. Ні більшовицькі бандити, ні нинішні тут не є винятком. Своє ж справжнє обличчя вони скривджено називають "хибним чином".

Пост Андрія Зубова у Фейсбуці