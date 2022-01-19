Хочете розвинути українську мову, дайте їй преференції - Гарік Корогодський
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Бізнесмен Гарік Корогодський поділився міркуваннями на тему української та російської мови в Україні
Про язик та мову.
Випадок раз.
Один мій знайомий перейшов на українську, взагалі виключив російську.
На дні народження спільного товариша він звернувся до мене з проханням:
— Зроби для мене виняток, спілкуйся один вечір мовою, будь ласка.
Я погодився, говорячи виключно мовою. Натомість попросивши його розмовляти російською мовою.
Так ми й спілкувалися весь вечір, я українською, він — російською.
Думаю, він себе впізнає і підтвердить у коментах, людина відома…
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