Бізнесмен Гарік Корогодський поділився міркуваннями на тему української та російської мови в Україні

Про язик та мову.

Випадок раз.

Один мій знайомий перейшов на українську, взагалі виключив російську.

На дні народження спільного товариша він звернувся до мене з проханням:

— Зроби для мене виняток, спілкуйся один вечір мовою, будь ласка.

Я погодився, говорячи виключно мовою. Натомість попросивши його розмовляти російською мовою.

Так ми й спілкувалися весь вечір, я українською, він — російською.

Думаю, він себе впізнає і підтвердить у коментах, людина відома…