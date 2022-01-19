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Хочете розвинути українську мову, дайте їй преференції - Гарік Корогодський

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Гарік Корогодський Гарік Корогодський
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Питання мови в Україні давно є каменем спотикання для багатьох людей Новина оновлена 19 січня 2022, 17:56
Питання мови в Україні давно є каменем спотикання для багатьох людей

Бізнесмен Гарік Корогодський поділився міркуваннями на тему української та російської мови в Україні

Про язик та мову.

Випадок раз.

Один мій знайомий перейшов на українську, взагалі виключив російську.

На дні народження спільного товариша він звернувся до мене з проханням:

— Зроби для мене виняток, спілкуйся один вечір мовою, будь ласка.

Я погодився, говорячи виключно мовою. Натомість попросивши його розмовляти російською мовою.

Так ми й спілкувалися весь вечір, я українською, він — російською.

Думаю, він себе впізнає і підтвердить у коментах, людина відома…

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Україна #Українська мова #Російська мова #Гарік Корогодський
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