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Україна, не бійся! Маленька Ічкерія вистояла першу війну, і ти витримаєш і переможеш - Адам Осмаєв

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Адам Осмаєв Адам Осмаєв
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Україна, не бійся! Маленька Ічкерія вистояла першу війну, і ти витримаєш і переможеш Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:44

Військовик Адам Осмаєв про те, що Україні треба вірити в перемогу

Україна не бійся! Маленька Ічкерія вистояла і перемогла першу російсько-чеченську війну, фактично без зовнішньої допомоги! І ти витримаєш і переможеш, інша Аллах, за підтримки всього цивілізованого світу та всіх людей доброї волі! Нехай Всевишній проллє на нас стійкість і дарує швидку перемогу!

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Теги:
#Вторгнення в Україну #Вторгнення Росії
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