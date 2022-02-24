Військовик Адам Осмаєв про те, що Україні треба вірити в перемогу

Україна не бійся! Маленька Ічкерія вистояла і перемогла першу російсько-чеченську війну, фактично без зовнішньої допомоги! І ти витримаєш і переможеш, інша Аллах, за підтримки всього цивілізованого світу та всіх людей доброї волі! Нехай Всевишній проллє на нас стійкість і дарує швидку перемогу!