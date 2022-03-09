Україні більше не потрібен рів з крокодилами на кордоні з росією - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк вигадав, як можна використати знищену російську техніку.
Колись давним-давно я любив писати, що на кордоні з росією нам потрібен "рів з крокодилами". Тоді ще не було мемів, але цей вираз мемом став.
Тепер я думаю, що коли все закінчиться (а воно закінчиться) і ми повернемо собі свої кордони (а ми повернемо), нам не потрібний буде рів.
На крокодилах теж заощадимо.
Нам буде достатньо вздовж кордону зробити музей роз**анної російської техніки. Суцільний такий ZZZZZZZZZабор.
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