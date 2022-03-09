Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк вигадав, як можна використати знищену російську техніку.

Колись давним-давно я любив писати, що на кордоні з росією нам потрібен "рів з крокодилами". Тоді ще не було мемів, але цей вираз мемом став.

Тепер я думаю, що коли все закінчиться (а воно закінчиться) і ми повернемо собі свої кордони (а ми повернемо), нам не потрібний буде рів.

На крокодилах теж заощадимо.

Нам буде достатньо вздовж кордону зробити музей роз**анної російської техніки. Суцільний такий ZZZZZZZZZабор.