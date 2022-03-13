Санкції проти росії не спрацюють без міжнародного військового удару та насильницької зміни режиму - Євген Іхельзон
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Журналіст та мандрівник Євген Іхельзон порівняв путінську росію та Іран та висловився, що може зупинити путіна.
У росії буде як у Ірані?
40 років санкцій показали, санкції не діють і режим не змінився.
Іран, як і раніше, — загроза сусіднім країнам та безпеці в регіоні. Попри приголомшливі санкції та ненависть середнього класу до режиму аятол. Попри подвійне життя кожного іранця та бажання покинути Іран.
На щастя, іранці переважно — прекрасні виховані люди, чого не скажеш про росіян.
Висновок: санкції проти рф не спрацюють без цілеспрямованого міжнародного воєнного удару та насильницької зміни режиму. Це знаємо ми, і це знають ті, хто ці санкції накладає, дотримуючись інтелігентної обережності.
Путін забирає 1000 життів, у відповідь у його друга забрали яхту.
Перебуваючи під безпрецедентними санкціями, путін зможе зруйнувати всю територію України. Але якщо йому відірвати голову, танцювати він зможе трохи більше ніж 5 хвилин.
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