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Російська морська блокада вже вкрала в України мільярд доларів США - Богдан Устименко

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Богдан Устименко Богдан Устименко
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рф продовжує блокування судноплавства у Чорному морі Новина оновлена 18 березня 2022, 05:37
рф продовжує блокування судноплавства у Чорному морі

Директор Українського інституту морського права та безпеки, юрист-міжнародник Богдан Устименко спеціально для "Телеграфа":

Від ефективності функціонування морських портів України залежить економіка нашої держави. Морські порти забезпечують експорт продукції агропромислового та гірничо-металургійного комплексів держави та імпорт таких ресурсів, як вугілля, залізорудна сировина та контейнерні вантажі.

Так, за офіційними даними, в українських портах обробляється понад 37 відсотків загального обсягу міжнародної торгівлі України з різними країнами світу, в тому числі більше ніж 57 відсотків вітчизняного експорту.

Відповідно до оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 16 березня 2022 року корабельний склад Чорноморського флоту російської федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Безумовно, російська морська блокада України є прямим порушенням міжнародного права та кваліфікується згідно із документами ООН як акт військової агресії.

За експертними підрахунками, лише один день морської блокади в поточних умовах "вартує" економіці України близько 40-50 мільйонів доларів США.

Отже, з початку блокування росією морських торговельних шляхів України наш народ вже втратив суму грошових коштів, що перевищує один мільярд доларів США, що безумовно буде предметом чергового судового позову України проти російської федерації.

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Теги:
#Україна #Росія #Чорне море #Війна #Блокада
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