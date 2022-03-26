Український та кримсько-татарський тележурналіст Осман Пашаєв пояснив нюанси заяви турецького президента Реджепа Ердогана про "компроміси" між росією та Україною

Про "компроміси Ердогана": "З офіційною мовою росії нема проблеми сприйняття"

По перше Ердоган жодного разу не використав слова TAVİZ — саме воно означає компроміс.

Президент Туреччини щодо позиції України і свого "друга Президента Зеленського" використав слово

MUTABAKAT — консенсус.

Що ці слова означають в турецькій мові? Тавіз — поступка, а мутабакат — розмова на рівних з точки зору сторони, яка воліє уникнути подальших втрат, але упи$&ить ще більше якщо друга сторона наполягатиме.

Мутабакат — це позиція переможця.

Якщо комусь не зрозуміло про що це пост, то знайдіть зрадницькі новини за сьогодні у розділах міжнародка.

Якісь дивні російські наративи в українських пабліках, що нібито Україна погодилася на компроміси по 4-х з 6и вимог росії.

Ердоган дослівно сказав:

Україна готова знайти консенсус по 4 із 6 питань. Тобто 2 з 6 Україна не буде навіть обговорювати — це Крим і Донбас.

Найсмішніша фраза Ердогана про російську мову як другу в Україні. Він же відтролив Путіна і Лаврова як чечетовських мишат…чи кошат.

Дослівно турецький президент сказав фразу, яка трошки неправильна граматично, бо немає сенсу. Звучить вона так: "одне з питань, зокрема визнання мови росії офіційною, з чим і сама росія згодна. Та і Зеленський згодний. Там всі знають російську". Тобто Ердоган каже — її ж всі визнають і говорять. В чому справа?

Я коли це прочитав то думав, як Ердогана самого не розірвало від ржачу.