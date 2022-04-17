Рус

Росіяни мене рятують? Історія перетворення росіянина на українського націоналіста - Роман Прокоф'єв

Автор
Роман Прокоф'єв Роман Прокоф'єв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
139
Україна Новина оновлена 17 квітня 2022, 16:37
Україна

Бізнесмен Роман Прокоф’єв розповів, як змінилося його сприйняття України від початку російського вторгнення.

Одна історія перетворення російської на українського націоналіста. Я хочу її розповісти, бо з усього російського наративу відчуваю, що це особисто мене прийшли рятувати російські "визволителі".

Я народився 1985 року в місті Херсоні, тоді ще в Радянському Союзі. Коли батьки отримали українські паспорти, у тата була записана національність росіянин, у мами — українка, хоча обидва народилися на Херсонщині.

За все пострадянське дитинство я жодного разу не чув від батьків, що вони щасливі, що ми наразі окрема держава Україна. Не дивно. Після розміреного, прогнозованого життя в СРСР батьки, медсестра та електрик за фахом, з двома маленькими дітьми на руках, потрапили у бідність та невизначеність 90-х років….

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Україна #Росія #Блог #Роман Прокоф'єв
ЗРК "Бук-м3"
Новини Росії
Санкції працюють: росія призупинила виробництво важливої зброї
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗРК "Бук-м3"
Санкції працюють: росія призупинила виробництво важливої зброї
Дата публікації
Категорія
Центр Харкова знову обстріляли
Окупанти вдарили по центру Харкова: є загиблі та багато поранених
Дата публікації
Категорія
Знесення пам’ятника Жукову у Харкові
Харків позбувся Жукова: з’явилося відео зносу та відправки на звалище
Дата публікації
Категорія
Обстановка у Мелітополі зараз напружена
Життя в окупації. Мелітополь: П’яні "орки", перемогобісся та готівка під шалений відсоток
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду