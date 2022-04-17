Бізнесмен Роман Прокоф’єв розповів, як змінилося його сприйняття України від початку російського вторгнення.

Одна історія перетворення російської на українського націоналіста. Я хочу її розповісти, бо з усього російського наративу відчуваю, що це особисто мене прийшли рятувати російські "визволителі".

Я народився 1985 року в місті Херсоні, тоді ще в Радянському Союзі. Коли батьки отримали українські паспорти, у тата була записана національність росіянин, у мами — українка, хоча обидва народилися на Херсонщині.

За все пострадянське дитинство я жодного разу не чув від батьків, що вони щасливі, що ми наразі окрема держава Україна. Не дивно. Після розміреного, прогнозованого життя в СРСР батьки, медсестра та електрик за фахом, з двома маленькими дітьми на руках, потрапили у бідність та невизначеність 90-х років….

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