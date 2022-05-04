Психотерапевт Ян Громов пояснив, чому на війні особливо важливі наші почуття та емоції

Яр, хочу спитати.

- ?

- Ти ось постійно говориш про те, що важливо відчувати, бути в контакті з собою, розуміти, що з тобою відбувається – це все. Мені часто здається, що було б простіше взагалі вимкнутись і не відчувати нічого.

- Постав питання.

- Чому це важливо?

Мовчу, думаю.

- Напевно, назву три основні причини.

- Ого, три?

- Так, основних бачу три.

- Які?

- Перша — вона про змогу залишитися живим. Живим усередині.

- Так, ти вже неодноразово говорив про це. Що це означає?

- Почуття не вимикаються вибірково, ось цього "біль заберіть, а припухлість залиште" з анекдоту, коли чувака в член вкусила бджола, не буде. Ти або залишаєшся в контакті з усім спектром, або вимикаєш ВЕСЬ спектр.

- Ну так кльово ж.

- Ні.

- Чому?

- Це внутрішнє пекло, коли ти просто живеш день за днем на автоматі. Без радості, без смутку, без урочистостей, без інтересу. Навіть без болю особливо, просто постійно фоново нудно. Це емоційна кома, ти ніби є, але тебе нема. І вийти із цієї коми дуже не просто. Можна не вийти. Багато чого не виходять.

- І що тоді?

- Фізично живеш далі. Емоційно – помер. Практично зомбі — ходиш, їж, мукаєш. Але всередині ти мертвий

- Але так начебто простіше пройти все це.

- Так померти часто і є найпростіше. Ти спробуй жити – ось що потребує зусиль. І так, я згоден, що залишатися тим, хто відчуває, на війні — це дуже накладна і витратна розкіш. Це те саме "залишитися живим" — у всіх сенсах.

Мовчить. Думає.

- А друга причина?

- Вона про "хто кого танцює".

- ???

- Психічне невидиме, але воно є. Те, наскільки успішно ти пройдеш все, те, яким буде твоє життя і зараз, і після війни, залежить від того, наскільки ти в контакті зі своїми емоційними та психічними процесами.

- Це про наскільки я можу керувати собою?

- Це про знання себе та про саморегуляцію. Проходити в контакті зі своїми імпульсами, потребами та діями. І бути здатним хоча б іноді робити усвідомлені кроки до кращого для себе життя.

- Все складно якось.

- Все просто. Або розум працює в автоматичному режимі, повністю керуючи твоїм життям. Або ти починаєш підрулювати. Уяви собі людину, у якої тіло живе своїм життям, взагалі не підпорядковується управлінню. Ноги кудись ідуть, руки щось хапають, голова бовтається. Раптом присів, побіг, ліг, перекинувся — все живе своїм життям за внутрішніми сценаріями. Комфортно було б жити усередині?

- Та щось не дуже…

- А так більшість і живе, тільки не фізично, а психологічно. Маріонетки.

- А ляльковод хто?

- Розум. Розум кожного з нас. Смикає за свої ниточки, і ось ми то побігли, то впали, то схопили незрозуміло що й тягнемо в рот.

- А що він хоче?

- Хто?

- Розум.

- У нього спитай. Усі відповіді зведуться до виживання. Тільки до його особистих уявлень про виживання, там часто прямої логіки немає. Це взагалі окрема велика тема, доки позначив головне.

- Це про свідомість?

- Так. Загалом – так.

Обмірковує.

- А третя причина?

- Може звучати дивно, але війна дала всім шанс на глибинні особисті зміни. Хтось ним скористається, хтось "проклацає", зіллє величезний потенціал зростання.

- ?

- Війна тригерить всі особисті травми, кризи та фіксації. І дає стільки енергії, що є можливість все це перейти, підправити, переінакшити.

- Та ну нафіг такі тренінги особистісного зростання.

- Але ми ВЖЕ всередині. Вікно можливостей. Це вже змінює всіх нас.

- То може воно якось саме?

- Самі навіть кішки не народяться. Тут багато особистісної роботи — проживання, усвідомлення, виявлення та прийняття Ружі, своїх обмежень, смертності, кристалізація цінностей, перевизначення смислів.

- Тобто, жила собі людина і особливо не парилася, а тут "на тобі можливість?"

- Так. З головою вмочили всіх гуртом у суп з усіх екзистенційних данностей і питань. Готовий не готовий, пофіг, дотягуйся! Наверстуй упущені уроки. Тому й вікно можливостей — не можеш не змінюватися.

- А почуття тут до чого?

- А як ще ти усвідомлюєш себе? Як інакше виявиш нитки, за які смикає тебе Розум? Як інакше знайдеш свої відповіді, цінності та смисли?

Довго мовчить.

- Яр, а зістрибнути не вдасться? Ну якось інакше ось це все?

- Ні.

- Чому?

- Бо війна. Ти або живий, або мертвий. Фізично. Психічно. Емоційно. Усе. Не помічати себе на всіх трьох рівнях не вдасться. Далі вже хто як.

Знову мовчимо.

- Ще питання.

- Ну давай.

- Ти про відключення емоцій говорив так переконливо, що там пекло. Звідки ти знаєш?

- Я там був.

- Це після Донецька?

- Так.

- Значить, шанс повернутися, якщо що, є?

- Так. Невеликий.

- Як тобі вдалось?

- Ціна – 7 років життя, із них 6 – у терапії. У дуже щільній роботі по поверненню себе по крихті. Тому краще проживати все зараз, не капсулюватись, уникати коми.

- Блін, страшно.

- Так. Але ти вже у контакті з цим. Виходить, можеш робити вибори. Якими б складними вони не були. І це також приклад того, як усе це працює, чому важливо залишатися живим усередині.

- Я зрозумів.

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