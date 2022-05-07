Український журналіст та телеведучий переконаний, що історія рано чи пізно все розсудить і росіяни неодмінно зрозуміють, як помилялися

Росія знищує 9 травня. Цей день більше не нестиме те, до чого ми звикли. Мої діди та прадіди воювали.

Дід Коля горів у танку, але вибрався, незважаючи на прогнози лікарів та можливу ампутацію ніг — вилікувався, повернувся на фронт і дійшов до Берліна.

Мій прадід Міша, директор заводу, мав бронь, яка дозволяла не йти на війну. Але він не міг залишатись у безпеці, коли фашисти напали. Він пішов на фронт виконувати свою місію і загинув, ймовірно, при переправі через Дніпро.

Мої бабусі Ангеліна та Оля в деталях розповідали про війну. Я слухав страшні розповіді про окупацію Києва фашистами, які пам’ятаю дослівно. Сьогодні моїх дідусів і бабусь немає в живих. І вони не бачать тієї ганьби, яку влаштувала росія, вбиваючи просто так мирних українців, що нещодавно називала братами. Українців, які у 41-45 рр. билися проти фашистів. Вбивають, зокрема, останніх — ветеранів Другої Світової, які подумати не могли, що застануть це пекло у своєму житті ще раз, і що вбивати їх та їхніх близьких буде російська армія.

Ми більше не зможемо сприймати 9 травня, як раніше. Ми пам’ятатимемо своїх предків. Зберігати свої чорно-білі фотографії 40-х років. І як би жорстоко це не звучало — тихо думати про себе чи говорити вголос про тих реальних ветеранів Другої Світової, яких уже немає з нами: "Добре, що бабуся з дідусем цього не бачать..."

Росія знищує цю дату пам’яті про їхні подвиги.

Українці, у кого живі бабусі з дідусями, котрі пережили Другу Світову війну — побудьте з ними поряд 9 травня. Обійміть. Вимкніть телевізор. Чи не дивіться новини. Біль, який вони відчувають, неможливо передати. Росія забрала у них день перемоги Забрала та перевернула сенс цього дня. Російська армія зайняла місце фашистів.

Історія все розсудить. Росіяни неодмінно зрозуміють, як помилялися. Багатьом буде соромно за Z. Але буде вже пізно. Поки не зміниться нинішній кремлівський режим, зомбування населення продовжиться, дітей змушуватимуть стоячи на колінах тримати z-ки. А 9 травня зібрана по 200-250 рублів масовка пройде всіма містами Росії. А на червоній площі брязкатимуть ядерною зброєю, загрожуючи всьому світу апокаліпсисом. Ганьба, від якої не відмитися.

Публікація Дмитра Комарова у соцмережі