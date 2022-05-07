Журналіст Аркадій Бабченко переконаний, що росія – це країна, яка керується в ручному режимі лише однією людиною

Що ви носитеся з цим дев’ятим травня, як із писаною торбою… Дев’ятого травня Путін оголосить війну! Дев’ятого травня Путін оголосить мобілізацію! Дев’ятого травня Путін оголосить перемогу та капітуляцію! Дев’ятого травня, дев’ятого травня се...

Та чи не по*уй?

Що ж ви все не зрозумієте одну просту річ. Росія — країна, яка керується в ручному режимі однією єдиною людиною, воля якої закон.

І йому для того, щоб натиснути ядерну кнопку, не треба оголошувати війну. Щоб ввести війська будь-яку країну, йому на*іг не потрібна згода чи не згода ради федерації. Щоб оголосити загальну мобілізацію, загальний гулаг, загальні розстріли або загальне свято — йому взагалі нах*й не треба нічого говорити.

І щоб оголосити перемогу, йому не треба захоплювати Київ.

Маріуполь узятий, коридор у Крим пробитий, "Азов" знищено — ну, в їхніх доповідях буде так — все, перемога!

І саме щось на кшталт цього він і скаже.

Але значення це не матиме жодного.

Тому що після дев’ятого травня буде все те саме, що й до.

Війна.

І очікування, що будь-якої миті він натисне червону кнопку.

Чи ви думаєте, що якщо він не почне війну дев’ятого травня – все, проїхали, можна видихнути?

Та нічого подібного.

Я вам скажу, що буде дев’ятого травня.

Дев’ятого травня Байден підпише ленд-ліз.

І ось це куди важливіше.

Набагато важливіше, що дев’ятого травня скаже і зробить Байден, а не Путін.

Публікація Бабченка у соцмережі