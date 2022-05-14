Український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов прокоментував можливості ізраїльського комплексу ракет Blue Spear 5G SSM:

В стрічці пишуть, що Естонія таки вибила в Ізраїля дозвіл передати Україні систему Blue Spear.

Я зовсім не моряк, я чорний тельняк не скажу де знайшов. Але якщо я правильно все розумію, то це означатиме, що Україна зможе вразити ціль в Севастополі, було б цілевказування. Там, там лише одна установка та кілька ракет, але це можливо.

А це означає, що Україна зможе вражати навіть російські субмарини під час дозаправки в Севастополі.

А це означає, що пускати Калібри з Чорного моря стане вже зовсім важко. Хоча вони і так завершуються.

Ще б норвезьку NSM отримати для повного щастя. І можна буде обережно переходити до висілення Чорноморського флоту РФ з українського моря на український шельф.