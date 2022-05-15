Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував заяви росіян щодо загрози для Євросоюзу від прийняття України:

В миністерстві закордонних справ рф відомий чуділа — замміністра саша грушко заявив, що якщо Євросоюз схвалить початок процедури вступу України до ЄС, це означатиме кінець об'єднанню.

Мілота!

В лютому вони заявляли услід за лукашенкою, що російські війська за 4 дні здатні вийти до Ла-Манша.

Воно би канєшно, але на Сумщині, Чернігівщині та Київщині виявилося надто багато лісів і сіл.

А в них дядьків з рушницями і ДРГ ЗСУ.

Ну і Байрактари різні.

Потім, пам'ятаю, вони застерігали Європу: роздасте зброю — українці повбивають один одного і зроблять мачучу Європі.

"Чьто ж ви тварітє" — бідкався тоді грушко.

А воно поліція тепер доповідає, що рівень злочинності в країні впав у два рази.

Вони тут проповідували, що народ хоче визволитись від бандерівців.

А бандерізація країни набрала незворотніх обертів. Передусім, за рахунок російськомовних регіонів.

Я завжди уважно слідкую за виступами росіянських прєдсказатєлєй.

І якщо вони стверджуєть, що Європі скоро фсьо — значить Європу таки жде процвітання.

Миру нам, українці! Коли здохне путін і на кремлівській площі бунтівники під проводом якогось новітнього Стєнькі Разіна повісять грушка — нас у об'єднаній Європі чекає процвітання.

Тенденція, однак.

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