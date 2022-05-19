У російських солдатів залишається одна мотивація, але і її забирає ФСБ - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому російська армія зовсім не вмотивована та що на них чекає у війні проти України
Брати по зброї
Коли ворог відступав у кінці березня з Сумщини, мені від військових стали відомі принаймні два факти, коли росіянці вбили своїх же.
Своїх самострілів.
Тобто, хоче мальчік відкосити війну. Стріляє собі в ногу. Але його бойові друзяки вичисляють його наміри: і живим залишитися, і путіна розвести на матеріальну допомогу за поранення.
І потім все життя в школах розказувати "как родіну любіть". І таких хитрожопих росіянці самі по тихому вбивали, без суду і слідства.
Такі дії – один з елементів формування традицій і мотивацій.
В армії росії немає основної мотивації, яка є у наших. Вони не захищають свою Батьківщину.
Вони вже давно зрозуміли, що ніяких фашистів тут немає. Ніхто як визволителів їх тут не жде. Ніхто на русьматушку нападати не збирався.
У них немає стійкого відчуття, що за їх спинами – їхні батьки, жінки і діти.
А вкрасти своїй дружині стіралку чи дитині нотік – мотивація звичайно. Але зараз, коли окуповувати, крім руїн, стало нічого – ця мотивація стає неактуальною.
У військових лишається єдина, але стара як світ мотивація. Вони воюють заради один одного.
Так було у всіх арміях світу. Ти прикриваєш мене – я прикриваю тебе. Щоб вижили обидва.
Усіх інших, хто не з нашої роти – нах.
Усіх хто не з ВДВ – взагалі нах.
Усіх хто не з нашої армії – можна валити. Мирні – теж вороги. Бо наводять на нас Байрактари.
Так думають росіянці у формі в Україні.
Я пам’ятаю, коли служив на флоті, існувало чітке правило. Вкрасти у своїх – ти криса і опустять. А вкрасти на чужій коробці – подвиг. Ібо нєфіг про@бувать (не при Арестовичу будь сказано).
То ж, здавалося б у росіянців є хоч одна мотивація?
Ніт!
Самодостатній колектив, де мотивацією є вижити разом і за відсутності інших мотивацій – рано чи пізно приходить до спільної колективної думки: а нафіга воно вабще нам потрібно?
Може краще штик в зємлю? Може "мір народам – война дворцам?".
І такі настрої в армії рф почали з’являтися.
Це в Кємєрово та Іжевську багато патріотів. А під Ізюмом і Херсоном їх все менше.
І ФСБ починає вичисляти лідерів думок про "нуєвонафіг". І засилати (чи вербувати) в колективи стукачків.
Вичислених і зданих стукачами зачинщиків стали формувати в окремі групи і відправляти на вірну смерть.
Щоб менше залишалося тих, хто почав усе розуміти і бурчить. Поки що бурчить. Але бурчить по бойових постах і в місцях спільних перекурів.
От їх і відправляють на смерть. Стукачество – найдеструктивніше діє на армію.
Але в ФСБ того не розуміють. Робота така.
ФСБ саме забирає у російської армії останню мотивацію солдата – мати братів по зброї.
І тому їх кінець ближчий, ніж багато хто думає.
Бо колись вони просто побіжать.
Або почнуть масово здаватися в полон. Тому їм завжди треба казати: "В українському полоні тепло і ситно. І не б’ють".
Так вони масово здаватися почнуть швидше. А вже в полоні розберемося: кого під суд за знущання, а кого на відбудову країни. Але спершу вони мусять здатися.
Солдат без мотивації завжди або тікає, або здається.
Але здається – краще. Бо тоді вдруге на фронт його вже не відправлять. Хіба якщо обміняють на наших. Але ті хто був у теплому полоні – здадуться вдруге.
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