Радник міністра оборони України Олексій Копитко коментує критику у бік влади України щодо переговорного процесу з росією:

30 березня та 5 квітня я написав 2 пости про переговори. Тоді прогресивна громадськість вагалася в оцінках між зрадою та ганьбою, таврувала окремих членів переговорної команди та загалом поводилася у найгірших традиціях української демократії — коли дискусія ведеться без підключення мозку.

Ключова теза і тоді (двічі) і зараз: ВСЕ ВИРІШИТЬСЯ НА ПОЛІ БОЮ.

Переговори це дуже прикладна штука, яка може змінювати траєкторію. Ті, у кого очі і вуха передають сигнали спочатку в мозок, а не відразу в рот, легко можуть переконатися.

Спочатку російська сторона за традицією надувала щіки та розмовляла через губу.

Потім Лавров занервував, що українська сторона віроломно відійшла від раніше узгоджених позицій.

Потім діалог втратив ритмічність і перейшов у стадію обміну коментарями. Динаміку тональності коментарів можете оцінити самі.

Після чого російська сторона почала свербіти з приводу неконструктивної поведінки української делегації.

Потім Кремль почав прямим текстом говорити, що ГОТОВИЙ ДО ПЕРЕГОВОРІВ, коли нахабний Київ вирішить повернутися в процес.

Зараз про негайне припинення вогню та стрімкий початок переговорів (на користь Росії) почали говорити європейські діячі…

Це все до чого.

Якщо на цій стадії для потреб переговореного процесу на користь України буде необхідно залучити творчий геній Михайла Михайловича Поплавського — його негайно призначать головою делегації. Делегація може бути посилена доктором Комаровським, науковим колективом Національного антарктичного центру та іншими шановними людьми. Які будуть вирішувати завдання на конкретній стадії переговорів.

Тому ще раз повторю – довіряйте своїм. Довіряйте своїм.

Цілком може статися, що інтереси України розійдуться з інтересами партнерів, від допомоги яких ми ЗАЛЕЖИМО. Що далі, то більше.

У цей момент особливо пам’ятайте – довіряйте своїм.

Відстояти нашу позицію буде дуже складно. Якщо вам здається, що ви можете провести переговори краще, відпочиньте.

Елементи переговорної тактики можуть вирішувати завдання, яке вам неочевидне. У нас сотні людей у полоні. У нас тисячі людей (цивільних) у підвалах, багато під тортурами. Нам потрібна зброя та гроші.

Позиція Туреччини щодо Швеції та Фінляндії в НАТО має натякнути, що ситуація нелінійна навіть там, де все здається очевидним. Тому точки застосування критики повинна бути за кордоном. Не треба тиснути на тих, хто й так під страшним тиском. Переговорникам, як і армії, потрібна підтримка. Політико-дипломатичний фронт має на увазі політико-дипломатичний тил. У тилу має бути порядок.

Суєта деяких західних лідерів з приводу переговорів — це й позитивний, і тривожний сигнал.

Війна — це наслідок того, що Росія не змогла вирішити своїх питань за столом переговорів у 2019-2021 роках. Навіть незважаючи на те, що інтереси партнерів часто співпадали з інтересами Кремля, тиск був страшний.

Тепер очевидно, що війна теж дозволяє Москві досягти цілей. Тому наростають зусилля, щоб зафіксувати вигідне для РФ становище (коли вона захопила 4,5 області + Крим) перед паузою і поки що не розпочався відкат. Наш маневр можуть спробувати обмежити. Не ставайте частиною цих спроб.

Ми пройшли приблизно 20 із приблизно 30 критичних днів. Поки що все передбачувано. Публічного негативу побільшало, є трагічні ситуації, але є ознаки зміцнення оборони, зокрема — за рахунок важкої західної зброї. До кінця травня напевно будуть емоційні гойдалки. Треба терпіти.

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