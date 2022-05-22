Волонтер Марія Берлінська про потреби української армії у зброї від країн Заходу:

Хтось має про це сказати.

- Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані росіянами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

- Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

- Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.

- Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

- Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Про прояви нелюдського в кацапів розповіла Людмила Денісова. Це сталося на Харківщині.

Коли зняли чорне покривало окупації на Київщині світ побачив що творилось в Бучі.

Зараз окупована територія в сотні разів більша ніж Буча.

Ви уявляєте що прямо зараз робиться там?

Я уявляю. І коли буде знято покривало окупації там, ми побачимо десятки тисяч закатованих, згвалтованих і спалених людей.

То чому ж ми мовчимо? Правильно, бо ми читаємо новини і віримо в святий ленд ліз. Адже йде 40 мільярдів!

Ні, більшість цих коштів піде не на зброю для України. Просто уважно погугліть. Частина на переозброєння країн НАТО, частина на біженців etc.

В реальності все взагалі не так щасливо, як нам показують в пропаганді.

Такий ефект створено тому що:

-західні політики балансують між тим аби задовільнити запит свого виборця переможними публічними заявами і в той же час бояться псувати нерви Путіну.

Тобто те що звучить публічно для виборця і те що надсилається в реальності це дві різні площини.

-Наші ЗМІ тримають міцний шар переможної пропаганди, або не хвилювати і до того знервований і втомлений народ.

І тільки ті наші люди, хто на фронті, щодня бачать різницю цих реальностей по загиблим побратимам і посестрам.

Але вони про це писати також не можуть і не будуть, щоб:

1)не сіяти паніку

2)не давати РФ такі козирі в прапаганді

3) де юре військовим заборонено коментувати ситуацію без дозволу командування.

Західні політики:

Не закрили небо

Не дали літаки

Не надали вчасно гармати та іншу зброю.

Але РСЗО маємо отримати. Інакше це буде найстрашніше літо в нашому житті.

Одним словом — РСЗО. Англійською MLRS. І зараз в США почались розмови щоб не дати нам цю зброю, навіть в рамках ленд лізу.

Щоб ми не дай Боже не пішли в атаку.

Ракетні системи залпового вогню + безпілотники.

Дрон корегує вогонь, а РСЗО випалює одразу півбатальйона техніки і особововго складу.

Це те що вони роблять окупанти зараз з нами, накривають РСЗО:

Солнцепьоками, Ураганами, Смерчами.

Це випалює одразу кілька квадратних кілометрів всього живого.

Росіяни відійшли від Києва і всі розлабились. В той час як найгірше і найважче тільки починається. Економіка сипиться, зброї достатньо немає, увага до України поступово зникає і переключається на якусь чергову мавпячу віспу.

Це означає що і потік коштів на волонерську допомогу буде танути на очах. Наша задача номер один — не дозволити переключити кнопку Україна на пульті на якусь іншу конопку.

Ресурс йде тільки тоді коли шоу не просто триває, а його ще й уважно дивляться онлайн у всьому світі.

Біда в тому що ми живемо в двух різних реальностях зі своїми ж українцями які зараз під тим же Сєвєродонецьком.

Тут тонка межа щоб не сіяти паніку, але в той же час звязати людей з реальністю.

Реальність інша. На фронті дуже важкі бої, втрати безпреценденті, зброя йде мало і вкрай повільно.

Нам поки не дають ті зразки які нам вкрай потрібні (наприклад РСЗО, літаки, ППО).

Я нагадую — США та Британія гарантували нам безпеку, щоб ми віддали ядерну зброю. Я нагадую — Франція, Італія, Німеччина після 2014 року продавали РФ зброю на сотні мільйонів доларів, в обхід санкцій. Цією зброєю нас потім вбивали в Бучі.

Двоє моїх дідів і прадід воювали проти німецьких фашистів, Україна постраждала в Другій світовій найбільше, пора німцям виконати свій історичний моральний обовязок. Натомість вони гальмують вже 3 місяці всі ці процеси.

Як результат згвалтовані і спалені наші діти.

Я нагадую — ми зі всім справимось, але не вірте пропаганді, жодній. Вибивайте зброю.

#armukrainenow

P.S.Один чоловік на фото щойно втратив маму своїх дітей, інший побратима.