Співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смєлянський спеціально для "Телеграфу" дав прогноз, яким буде повернення Криму до України

Упродовж останніх кількох днів президент Зеленський зробив заяву про високу ціну військового визволення Криму.

І це черговий натяк на необхідність дипломатичного вирішення кримської проблеми. А потім президент заявив про те, що з усіх окупованих територій загарбникам доведеться піти.

Між цими двома заявами був черговий підсумок вимірів соціальних настроїв, згідно з яким понад 80% громадян України підтримують та очікують на повну деокупацію всієї суверенної території України.

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Тож, найімовірніше, заява про те, що російським окупантам доведеться піти з усіх окупованих територій України, є реакцією на суспільні настрої.

Однозначно рано чи пізно російські окупанти підуть з території Кримського півострова. Чим раніше це станеться – тим краще. Це аксіома.

Але...

На днях експрезидент росії, заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв повторив чергову заяву, в якій стверджується, що Кримський півострів – частина суверенної території росії.

За такої позиції говорити про можливість дипломатичного вирішення "кримської проблеми" наївно.

Можливість на дипломатичному рівні говорити про Крим виникне після поразки рф в Україні. Ось лише після такої поразки дипломатія лише зафіксує факт деокупації Кримського півострова.

Самі процеси деокупації на території Криму розпочнуться раніше. Наприклад, після того, як ЗСУ звільнять Херсон і продовжать визвольний марш Херсонщиною у бік Криму. Або коли те саме відбудеться у Мелітополі.