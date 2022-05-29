Військовий та публіцист Мартін Брест (псевдонім Олега Болдирєва) застеріг від заміни слова "росіянин" евфемізмами і пояснив чим це небезпечно

Перестаньте, будь ласка, соромитися своєї ненависті. Перестаньте шукати слова-замінники. Перестаньте, бл*ха-муха, їх боятися.

Вони — не "орки". Чи не "мордорці". Тим більше не "рашисти". Вони росіяни. Все.

Росіяни. Ворога потрібно або називати чітко, або обзивати зухвало. Так, їх дох*ра. Так, вони не такі смішні, як у роликах арештовича, так, техніка, так, ракети, так, флот. Але все одно – чітка ідентифікація.

Називаючи росіян росіянами, а не даючи їм кумедних прізвиськ, ви не допускаєте якимось умовним "оркам" медійно відокремитись від народу росії. А тобто ніби ось рашисти, вони ось негідники. А є прості росіяни, вони ніби й нічого.

Х*й там плавав. Росіяни. Я серйозно. Вас потім західні ЗМІ передруковують, ви і там, у їхніх головах, відокремлюєте добрих росіян від поганих росіян. Подумайте про це, прошу.