Блогер Мирослав Олешко пояснив, чому легалізація короткоствольної зброї в Україні є поганою ідеєю

Не можна просто так дозволяти купувати пістолет, поки мед-справку можна купити за 300 грн. Не можна просто так дозволяти купувати пістолет людині, котра не вміє ним користуватись.

Пройти повноцінні курси — 15-20000 грн.

Якщо людина хоче за 1000 баксів купити ствол, а 500 баксів жлобиться витратити на навчання — такій людині не потрібен пістолет.

Перш ніж дозволити вільне придбання пістолета — треба побудувати систему, котра буде гарантувати, що зброю будуть купувати психічно врівноважені, навчені громадяни.

Також, я не розумію нащо пістолет тим громадянам, котрі до сих пір за стільки років не купили собі гвинтівку, котру можна легко придбати в магазині.

Щоб пукалка в кармані була? Людині, котра навіть не служила в армії?

Чесно, не заздрю тут поліцейським. Будуть наші копи нашугані так само як американські.

Як вважав, так і вважаю, що на сьогодні вистачить табельної зброї та нагородної для військових. А військових сьогодні — дуже велика кількість чоловіків. Служив — маєш право. Не служив — купи собі гвинтівку для початку.

А якомусь пацанчику на "бєхє" пістолет просто не потрібен — лише лихо принесе.

Тому, я не підтримую ініціативу влади.

Читайте також: Категорія Україна Українцям дозволять купувати пістолети: у МВС розповіли, коли Наразі у Раді обговорюються зміни для розгляду документа щодо другого читання