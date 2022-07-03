Не можна просто так дозволяти купувати пістолет, поки меддовідку можна купити за 300 грн - Мирослав Олешко
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Блогер Мирослав Олешко пояснив, чому легалізація короткоствольної зброї в Україні є поганою ідеєю
Не можна просто так дозволяти купувати пістолет, поки мед-справку можна купити за 300 грн. Не можна просто так дозволяти купувати пістолет людині, котра не вміє ним користуватись.
Пройти повноцінні курси — 15-20000 грн.
Якщо людина хоче за 1000 баксів купити ствол, а 500 баксів жлобиться витратити на навчання — такій людині не потрібен пістолет.
Перш ніж дозволити вільне придбання пістолета — треба побудувати систему, котра буде гарантувати, що зброю будуть купувати психічно врівноважені, навчені громадяни.
Також, я не розумію нащо пістолет тим громадянам, котрі до сих пір за стільки років не купили собі гвинтівку, котру можна легко придбати в магазині.
Щоб пукалка в кармані була? Людині, котра навіть не служила в армії?
Чесно, не заздрю тут поліцейським. Будуть наші копи нашугані так само як американські.
Як вважав, так і вважаю, що на сьогодні вистачить табельної зброї та нагородної для військових. А військових сьогодні — дуже велика кількість чоловіків. Служив — маєш право. Не служив — купи собі гвинтівку для початку.
А якомусь пацанчику на "бєхє" пістолет просто не потрібен — лише лихо принесе.
Тому, я не підтримую ініціативу влади.
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