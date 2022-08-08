Про що говорять дані щодо виведення з України на відновлення боєздатності російських БТГр - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про показник втрат окупантів в Україні:
Я, описуючи ситуацію із присутністю на території України БТГр російських окупаційних військ, регулярно наголошую, скільки БТГр вивели на відновлення боєздатності, скільки повернули тощо.
І це дуже важливий показник, який демонструє те, які втрати зазнають підрозділи РОВ. Причому, не лише у живій силі.
Наприклад, зараз на відновленні боєздатності у РОВ перебуває 11 БТГр. Їхні втрати, у людські та технічні, настільки великі, що вони не могли продовжувати повноцінно брати участь у бойових діях.
При цьому на цьому тижні для відновлення боєздатності цих підрозділів було згідно з запитом сформовано ешелони з технікою, яка має компенсувати знищену та пошкоджену техніку.
Зокрема, з Омська зараз женуть ешелон із 25 од. БМП-2 та 8 од. автотранспорту. З Тоцького женуть ешелон із 25 од. БМП-2, не менше 4 САУ Мста-С та ЗРК Тор-М1. З Іркутська відправили 12 од. Гіацинт-Б та 10 од. Д-20.
Це лише один запит із безлічі, для задоволення комплектації підрозділів, що вимагають відновлення боєздатності і дозволяє повною мірою відчути картину втрат окупантів.
Слава нації!
Джерело: сторінка Олександра Коваленка у соцмережі Фейсбук.
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