Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про показник втрат окупантів в Україні:

Я, описуючи ситуацію із присутністю на території України БТГр російських окупаційних військ, регулярно наголошую, скільки БТГр вивели на відновлення боєздатності, скільки повернули тощо.

І це дуже важливий показник, який демонструє те, які втрати зазнають підрозділи РОВ. Причому, не лише у живій силі.

Наприклад, зараз на відновленні боєздатності у РОВ перебуває 11 БТГр. Їхні втрати, у людські та технічні, настільки великі, що вони не могли продовжувати повноцінно брати участь у бойових діях.

При цьому на цьому тижні для відновлення боєздатності цих підрозділів було згідно з запитом сформовано ешелони з технікою, яка має компенсувати знищену та пошкоджену техніку.

Зокрема, з Омська зараз женуть ешелон із 25 од. БМП-2 та 8 од. автотранспорту. З Тоцького женуть ешелон із 25 од. БМП-2, не менше 4 САУ Мста-С та ЗРК Тор-М1. З Іркутська відправили 12 од. Гіацинт-Б та 10 од. Д-20.

Це лише один запит із безлічі, для задоволення комплектації підрозділів, що вимагають відновлення боєздатності і дозволяє повною мірою відчути картину втрат окупантів.

Слава нації!

Джерело: сторінка Олександра Коваленка у соцмережі Фейсбук.